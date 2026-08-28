Кость из ноги — в руку: В Рязани провели уникальную операцию раненому бойцу ВС РФ

В Рязани хирурги провели уникальную операцию: они перенесли фрагмент малоберцовой кости из ноги в лучевую кость руки военнослужащего ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Военные хирурги в Рязани пересадили кость из ноги в руку бойца ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

Пациентом стал военнослужащий, который получил тяжёлую травму верхней конечности. Из-за сложного перелома и обширной потери костной ткани стандартные методы лечения оказались недостаточно эффективными, поэтому врачи прибегли к трансплантации.

Медикам пришлось действовать с ювелирной точностью: выполненное вмешательство включало не только перенос самого фрагмента, но и его жёсткую фиксацию, а также кропотливое восстановление микроциркуляции крови в трансплантированной области. В оборонном ведомстве отметили, что подвижность и чувствительность руки удалось уберечь, а главное — сейчас у пациента есть все шансы на полноценное возвращение к обычной жизни без ограничений по движению.

Самочувствие прооперированного оценивается врачами как устойчивое, в данный момент он находится под круглосуточным наблюдением, а его организм активно реагирует на пересаженный материал, запуская естественные процессы заживления.

До этого стало известно, что с 1 сентября в России расширят список тканей и органов, разрешённых для пересадки. В него добавят кожу и её слои, кости и их фрагменты, а также нервы, спинной мозг и его части. Пластический хирург Аделина Алтыева назвала это важным шагом для медицины и подчеркнула, что такие операции станут бесплатными по полису ОМС. По её словам, донорские ткани можно будет шире применять при тяжёлых травмах, ожогах и удалении костных опухолей.