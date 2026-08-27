Банки тканей, криоконсервация и лиофилизация: Как будут заготавливать донорские кости и кожу

С 1 сентября в России расширится перечень объектов, разрешённых для трансплантации: в него войдут кожа и её слои, кости и их фрагменты, а также нервы, спинной мозг и его части. Пластический хирург Аделина Алтыева в беседе с 360.ru назвала нововведение важным шагом для отечественной медицины.

По её словам, развитие этого направления позволит шире применять донорские ткани при тяжёлых травмах, ожогах и удалении костных опухолей.

«Ключевое нововведение — эти операции станут бесплатными для пациентов по полису ОМС», — заявила специалист.

Эксперт ожидает появления банков тканей нового формата. Донорские кости смогут подвергать криоконсервации и лиофилизации, чтобы подготовить их к последующему использованию. Кожа, в свою очередь, может применяться как временное покрытие при обширных ожогах, пока восстанавливаются собственные ткани пациента.

Отдельно Алтыева пояснила, что формулировка о спинном мозге не означает пересадку его целиком. По её оценке, речь может идти о работе с его фрагментами и клеточными технологиями в зоне повреждения.

Среди главных препятствий врач назвала нехватку подготовленных микрохирургов и нейрохирургов. Поэтому на первом этапе наиболее сложные вмешательства, по её прогнозу, могут сосредоточиться в крупных федеральных центрах.

Ранее Life.ru сообщал о расширении перечня объектов для трансплантации с 1 сентября. Тогда стало известно о включении костей, нервов и спинного мозга, а также об исключении из списка костей свода черепа и нижней челюсти.