Роспотребнадзор опроверг сообщения о втором заболевшем в Иркутске

Роспотребнадзор опроверг сообщения о втором случае заболевания в Иркутске после выявления пневмонии у сотрудницы местного противочумного института. В ведомстве назвали недостоверной распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что симптомы болезни якобы обнаружили ещё у одного человека, контактировавшего с женщиной.

«Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее стало известно о смерти сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. У женщины диагностировали внебольничную пневмонию неустановленной этиологии. После случившегося специалисты организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, а людей, контактировавших с заболевшей, взяли под медицинское наблюдение.

Расширенные лабораторные исследования не выявили в биоматериалах пациентки микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью. Роспотребнадзор также опроверг появившиеся ранее предположения о возможном заражении чумой.

По данным ведомства на 7 октября, медицинское наблюдение было завершено более чем у 90% контактных лиц. Специалисты провели около пяти тысяч лабораторных исследований, не обнаружив опасных патогенных микроорганизмов. Проверки соблюдения требований биологической безопасности в институте также не выявили нарушений.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остаётся стабильной. По оценке ведомства, рисков для населения в связи с произошедшим нет.

Ранее Дмитрий Песков призвал не доверять слухам о втором заболевшем в Иркутске. Представитель Кремля рекомендовал ориентироваться на официальные данные Роспотребнадзора.