ВОЗ и Роспотребнадзор подтвердили безопасность обстановки в Приангарье: угроз не выявлено

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтвердила отсутствие каких-либо угроз в связи с выявленным случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом уведомила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства подчеркнули, что профилактический комплекс в регионе провели в исчерпывающем объёме. Любая эпидемическая опасность для местных жителей полностью исключена.

Медицинский мониторинг подавляющей части контактировавших граждан уже подошёл к концу. Врачи проверили свыше 90% людей из этой группы и не зафиксировали нарушений самочувствия.

Никаких инфекционных патологий у обследованных сибиряков обнаружено не было. Санитарная обстановка остаётся под плотным контролем профильных служб, поэтому дополнительные ограничения вводить не планируется.

Ранее Life.ru сообщал, что после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзор организовал специальный комплекс противоэпидемических мероприятий. Комиссия не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Из-за специфики работы женщины специалисты определили максимально широкий круг контактных и установили за ними медицинское наблюдение. У двух человек впоследствии обнаружили CoViD-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию, при этом других возбудителей инфекционных заболеваний лабораторные исследования не выявили. В ведомстве также отмечали, что изменений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, среди наблюдаемых не фиксировалось.