ВОЗ и Роспотребнадзор подтвердили безопасность обстановки в Приангарье: угроз не выявлено
ВОЗ заявила об отсутствии рисков из-за случая пневмонии в Иркутске
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтвердила отсутствие каких-либо угроз в связи с выявленным случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом уведомила пресс-служба Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства подчеркнули, что профилактический комплекс в регионе провели в исчерпывающем объёме. Любая эпидемическая опасность для местных жителей полностью исключена.
Медицинский мониторинг подавляющей части контактировавших граждан уже подошёл к концу. Врачи проверили свыше 90% людей из этой группы и не зафиксировали нарушений самочувствия.
Никаких инфекционных патологий у обследованных сибиряков обнаружено не было. Санитарная обстановка остаётся под плотным контролем профильных служб, поэтому дополнительные ограничения вводить не планируется.
Ранее Life.ru сообщал, что после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзор организовал специальный комплекс противоэпидемических мероприятий. Комиссия не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Из-за специфики работы женщины специалисты определили максимально широкий круг контактных и установили за ними медицинское наблюдение. У двух человек впоследствии обнаружили CoViD-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию, при этом других возбудителей инфекционных заболеваний лабораторные исследования не выявили. В ведомстве также отмечали, что изменений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, среди наблюдаемых не фиксировалось.
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