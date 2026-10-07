В Кремле заявили о передаче сведений в ВОЗ после гибели учёной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу утверждений западных СМИ о претензиях к Москве из-за трагического происшествия в научном учреждении. Журналисты поинтересовались реакцией Кремля на публикации телеканала ABC о якобы направленном дипломатическом демарше.

По данным американской стороны, России был выдвинут официальный протест с требованием гарантировать публичность следственных действий по факту гибели специалиста противочумного института.

Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации главы государства отсутствуют сведения о поступлении подобных обращений по внешнеполитическим каналам.

«Такой информацией не располагаю. Здесь надо ориентироваться на заявления и информацию нашего профильного ведомства — Роспотребнадзора и Анны Поповой», — прямо заявил чиновник. Он напомнил представителям прессы, что государственная служба накануне обнародовала детальный отчёт с разъяснениями обстоятельств случившегося на своем официальном портале.

Песков также обратил внимание на то, что российская сторона строго соблюдает принятые международные протоколы открытости. Данные о чрезвычайном происшествии в соответствии с установленным регламентом были заблаговременно переданы руководству Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Life.ru сообщал, что после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзор организовал специальный комплекс противоэпидемических мероприятий. Комиссия не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Из-за специфики работы женщины специалисты определили максимально широкий круг контактных и установили за ними медицинское наблюдение. У двух человек впоследствии обнаружили CoViD-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию, при этом других возбудителей инфекционных заболеваний лабораторные исследования не выявили. В ведомстве также отмечали, что изменений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, среди наблюдаемых не фиксировалось.