«Большинство сообщений — ложные»: Песков высказался о ситуации в Иркутске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Иркутске, призвал ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. По его словам, подавляющее большинство сообщений СМИ не соответствует действительности.

«В СМИ сообщают много, и подавляющее большинство сообщений — ложные», — заявил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о якобы втором сотруднике института с пневмонией неустановленной этиологии.

Пресс-секретарь главы государства призвал обращаться к профильному ведомству, его руководителю Анне Поповой и её представителям.

После заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института специалисты обследовали контактировавших с ней людей. По данным Роспотребнадзора, у двоих обнаружили CoViD-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию. К моменту сообщения наблюдение завершили в отношении 60% контактных лиц, а санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе ведомство оценивало как спокойную.