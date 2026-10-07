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Опубликовано 7 октября, 13:22

«Большинство сообщений — ложные»: Песков высказался о ситуации в Иркутске

Песков назвал ложными большинство сообщений о ситуации в Иркутске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Иркутске, призвал ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. По его словам, подавляющее большинство сообщений СМИ не соответствует действительности.

«В СМИ сообщают много, и подавляющее большинство сообщений — ложные», — заявил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о якобы втором сотруднике института с пневмонией неустановленной этиологии.

Пресс-секретарь главы государства призвал обращаться к профильному ведомству, его руководителю Анне Поповой и её представителям.

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После заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института специалисты обследовали контактировавших с ней людей. По данным Роспотребнадзора, у двоих обнаружили CoViD-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию. К моменту сообщения наблюдение завершили в отношении 60% контактных лиц, а санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе ведомство оценивало как спокойную.

Больше новостей об инфекциях, профилактике и работе врачей — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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