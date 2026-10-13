Снег растает быстрее, чем выпадет? Климатолог предупредил о необычной зиме в России

Предстоящая зима 2026–2027 годов в России может оказаться аномально тёплой, а в некоторых регионах — практически бесснежной. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» сделал климатолог, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов.

«В этом году может быть повторение бесснежных зим. В Тихом океане разыгрывается рекордное явление, которое повысит глобальную температуру, а в России это повышение будет сильнее. Снегопады могут очень быстро таять», — рассказал эксперт.

По мнению Карнаухова, температурные аномалии в Тихом океане способны повлиять на погоду в России. В результате даже сильные снегопады могут не приводить к формированию устойчивого снежного покрова: выпавший снег будет быстро таять во время оттепелей.

Климатолог также обратил внимание на изменение сроков наступления зимней погоды. Если раньше устойчивый снег во многих регионах появлялся уже в ноябре, то теперь, по его оценке, даже в декабре его наличие не гарантировано.

«Ожидать в ноябре устойчивый снежный покров до марта абсолютно нереально. Последние годы новогодняя ночь со слякотью и дождём стала обычным явлением. Это происходит из-за глобального потепления», — пояснил Карнаухов.

Ранее Life.ru сообщал, что зима 2026–2027 годов может сопровождаться частым чередованием морозов и оттепелей. Синоптик предупредил о погодных колебаниях в европейской части России и на Урале. При этом средняя температура за три зимних месяца, по его оценке, может остаться в пределах климатической нормы.