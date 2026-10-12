В Москве всю неделю будет на четыре градуса теплее нормы

Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет примерно на четыре градуса выше климатической нормы. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В столичном регионе это [превышение] примерно около четырёх градусов на ближайшую пятидневку», — сказала синоптик ТАСС.

По её словам, разница будет немного отличаться в зависимости от района. На западе Московского региона температура окажется примерно на 3,5 градуса выше нормы, а на востоке отклонение может достигать 4,5 градуса.

Причиной тёплой погоды станут воздушные потоки с юга и юго-запада. Под их влиянием сейчас находится значительная часть европейской территории России. При этом устойчивого сухого периода пока не ожидается. Гидрометцентр прогнозирует в Москве дожди в течение недели, хотя в пятницу и субботу вероятность осадков должна заметно снизиться.

Ранее Life.ru сообщал, что к концу рабочей недели воздух в Москве может прогреться до +18 °C. Синоптик Александр Ильин прогнозировал постепенное повышение температуры после прохладного начала недели. Он также отмечал, что в середине недели в столице появятся периоды солнечной погоды, а вероятность осадков уменьшится.