Ловим момент: Синоптик раскрыл, когда в Москве выглянет солнце

Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в середине недели, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT. По его словам, понедельник и вторник будут относительно прохладными: дневная температура составит +8...+13 °C, ночная — +6...+11 °C.

В эти дни преобладает пасмурная погода с небольшими дождями и юго-западным ветром скоростью 6–11 м/с. Однако уже со среды ситуация изменится: осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до +13...+16 °C при ясном небе.

Ильин отметил, что в четверг сохранится солнечная и сухая погода, а в пятницу ветер с юга принесёт потепление до +16...+18 °C. Однако радость от повышения температуры будет недолгой: небо снова затянется облаками, и ожидаются дожди.

Атмосферное давление в течение недели останется неустойчивым, а его минимальное значение — 740 мм рт. ст. — придётся именно на пятницу. Такие колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, особенно в сочетании с повышенной влажностью и порывистым ветром.

А ранее синоптики определили сроки первого снега в Московском регионе. По словам специалистов, первый снег, вероятнее всего, выпадет в начале ноября, хотя возможен и в конце октября.