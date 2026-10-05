Одуванчики зацвели в Подмосковье в первые выходные октября
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Одуванчики зацвели в Московской области в первые выходные октября. Необычное для середины осени явление заметили в подмосковной Коломне, передаёт РИА «Новости».
Жёлтые корзинки растений распустились на фоне уже установившейся в столичном регионе осенней погоды.
Ранее Life.ru рассказывал, что первый снег в Москве и Подмосковье, вероятнее всего, выпадет в начале ноября. При этом первые снежные осадки возможны уже в конце октября, но устойчивого покрова тогда ждать не стоит. Поделившийся прогнозом синоптик не ожидает раннего прихода снега и считает, что он возможен не раньше третьей декады октября.
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