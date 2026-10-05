Одуванчики зацвели в Подмосковье в первые выходные октября

Ранее Life.ru рассказывал, что первый снег в Москве и Подмосковье, вероятнее всего, выпадет в начале ноября. При этом первые снежные осадки возможны уже в конце октября, но устойчивого покрова тогда ждать не стоит. Поделившийся прогнозом синоптик не ожидает раннего прихода снега и считает, что он возможен не раньше третьей декады октября.