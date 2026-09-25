Мёртвая земля ожила: Суровые ливни превратили чилийскую пустыню в цветущий ковёр
Пустыня Атакама зацвела после рекордных дождей из-за Эль-Ниньо
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Одна из самых засушливых пустынь мира покрылась цветами после необычно сильных дождей. В чилийской Атакаме вода пробудила семена и луковицы, которые годами находились под землёй в состоянии покоя.
По данным чилийской лесной корпорации CONAF, появиться при таких условиях могут более 200 видов однолетних и луковичных растений. Для запуска феномена «цветущей пустыни» в прибрежной части региона обычно требуется более 15 миллиметров зимних осадков.
В этом сезоне воды оказалось значительно больше. Руководитель направления биоразнообразия CONAF в Атакаме Сесар Писарро сообщил AFP, что местами накопилось свыше 180 миллиметров осадков — такого показателя там прежде не фиксировали.
Влага проникла глубже обычного и активизировала растительность в природной зоне примерно в 800 километрах к северу от Сантьяго. Вместе с растениями оживают насекомые, птицы, пресмыкающиеся и другие представители местной экосистемы.
Пик необычного природного явления ожидается в октябре. По оценке CONAF, цветами может покрыться около 15 тысяч гектаров пустыни. Нынешнее цветение связывают с Эль-Ниньо, которое меняет циркуляцию атмосферы и режим осадков в разных частях планеты. Именно обильные дожди на севере Чили создали условия для массового пробуждения растений.
В конце августа Life.ru писал, что Атакаму накрыл редкий снегопад, который растянулся от Анд почти до побережья Тихого океана. Первые последствия непогоды спутники NASA зафиксировали 14 августа на высокогорном плато Чахнантор.
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