Мёртвая земля ожила: Суровые ливни превратили чилийскую пустыню в цветущий ковёр

Одна из самых засушливых пустынь мира покрылась цветами после необычно сильных дождей. В чилийской Атакаме вода пробудила семена и луковицы, которые годами находились под землёй в состоянии покоя.

По данным чилийской лесной корпорации CONAF, появиться при таких условиях могут более 200 видов однолетних и луковичных растений. Для запуска феномена «цветущей пустыни» в прибрежной части региона обычно требуется более 15 миллиметров зимних осадков.

В этом сезоне воды оказалось значительно больше. Руководитель направления биоразнообразия CONAF в Атакаме Сесар Писарро сообщил AFP, что местами накопилось свыше 180 миллиметров осадков — такого показателя там прежде не фиксировали.

Влага проникла глубже обычного и активизировала растительность в природной зоне примерно в 800 километрах к северу от Сантьяго. Вместе с растениями оживают насекомые, птицы, пресмыкающиеся и другие представители местной экосистемы.

Пик необычного природного явления ожидается в октябре. По оценке CONAF, цветами может покрыться около 15 тысяч гектаров пустыни. Нынешнее цветение связывают с Эль-Ниньо, которое меняет циркуляцию атмосферы и режим осадков в разных частях планеты. Именно обильные дожди на севере Чили создали условия для массового пробуждения растений.

В конце августа Life.ru писал, что Атакаму накрыл редкий снегопад, который растянулся от Анд почти до побережья Тихого океана. Первые последствия непогоды спутники NASA зафиксировали 14 августа на высокогорном плато Чахнантор.