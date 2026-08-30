Белая пустыня: NASA сняло редкий снег в Атакаме почти до побережья Тихого океана

Редкий снегопад накрыл пустыню Атакама на севере Чили, причём белая полоса протянулась от Анд почти до побережья Тихого океана. Масштаб природного явления показали спутниковые снимки NASA.

Пустыню Атакама засыпал снег. Фото © NASA

Первые последствия непогоды спутники зафиксировали 14 августа на плато Чахнантор. Из-за снега и сильного ветра расположенная там обсерватория ALMA временно остановила наблюдения, а её антенны перевели в защитный режим.

Следующий шторм оказался значительно масштабнее. На снимке от 19 августа видно, что снег пересёк одну из самых засушливых частей планеты и приблизился к тихоокеанскому берегу южнее Антофагасты. Ранее подобные осадки в Атакаме отмечались в 2011 и 2025 годах.

NASA объясняет аномалию циклоном, который принёс в регион влажный океанский воздух. В некоторых местах вместо снега прошли мощные ливни: в Тальтале за трое суток выпало почти 40 мм осадков — примерно десять годовых норм для этой местности.

«Такие события случаются лишь несколько раз за десятилетие», — отметил учёный Рене Гарро.

Дополнительным фактором стала усиливающаяся фаза Эль-Ниньо. Она ослабляет антициклон, обычно поддерживающий исключительную сухость Атакамы, и способствует смещению штормов ближе к экватору.

Экстремальные осадки этим летом фиксируются и в других частях света. Ранее Life.ru сообщал о двухмесячной норме осадков, выпавшей на Сахалине всего за сутки: в посёлке Ильинский зарегистрировали 201 мм воды при августовской норме 95 мм.