На Сахалине за сутки выпала двухмесячная норма осадков

В Сахалинской области выпало аномальное количество влаги — двухмесячная норма. О погодной обстановке рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Мощный циклон накрыл южную часть Дальнего Востока. В населённом пункте Ильинский объём выпавшей воды составил 201 миллиметр, хотя месячная климатическая норма для августа здесь равна 95 миллиметрам.

При этом в областном центре дожди только начинаются. По данным синоптика, в Южно-Сахалинске пока зарегистрировано лишь 5 миллиметров, однако к концу понедельника ожидается до 64 миллиметров. Для сравнения, суточный максимум августа в этом городе достигает 131 миллиметра.

По прогнозу, удар стихии сместится дальше. В течение ближайших полутора суток штормовой фронт пройдет через Курильские острова и затронет восточное побережье Камчатки.

В административном центре Сахалина погода наладится уже во вторник, воздух прогреется до плюс 20 градусов. Однако передышка будет недолгой: в среду возобновятся небольшие осадки, а в четверг на юг острова обрушится новый циклон. Он принесёт экстремально сильные ливни, что чревато подтоплениями территорий.

Тишковец пояснил, что муссонные дожди являются характерной чертой дальневосточного климата. Они возникают из-за разницы температур между материком и океаном: летом суша прогревается быстрее, давление над ней падает, и влажные воздушные массы устремляются с воды на берег. Пик таких явлений приходится на вторую половину лета.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне бедствия оказались 13 муниципалитетов, включая областной центр. Синоптики и спасатели ожидали подъёма уровня воды в реках на 1–2 метра, называя Углегорский район самым проблемным участком. Позже прогноз был скорректирован в худшую сторону: не исключён подъём воды до трёх метров.