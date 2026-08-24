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24 августа, 07:38

Реки вышли из берегов и топят дома: Мощный циклон обрушился на Сахалин

Мощный циклон обрушился на 13 районов Сахалина

Обложка © VK / МЧС Сахалинской области

Обложка © VK / МЧС Сахалинской области

Мощный циклон принёс на Сахалин сильнейшие дожди и подтопления: реки начали выходить из берегов, а жителей оказавшихся в воде домов эвакуируют. О непогоде предупредило региональное управление МЧС.

Мощный циклон принёс на Сахалин сильнейшие дожди. Видео © VK / МЧС Сахалинской области

Под удар стихии попали 13 муниципальных образований, включая Южно-Сахалинск. Спасатели прогнозировали подъём воды в реках на один-два метра, особенно опасная обстановка ожидалась в Углегорском районе. Позднее прогноз ухудшился: местами уровень может вырасти до трёх метров.

Серьёзные последствия зафиксированы в Томаринском районе. Река Томаринка вышла из берегов, подтопив жилые дома. Людей из опасной зоны эвакуировали, для них подготовили пункт временного размещения. Из-за размыва дорог также пришлось ограничивать движение транспорта.

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Ранее Life.ru писал, что на Сахалине река снесла домики на базе отдыха. Два человека пропали, спасатели ищут их.

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Владимир Озеров
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