NASA отложило запуск Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым из-за утечки в Dragon

В NASA перенесли запуск Crew-13 с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым к МКС. Причиной стала утечка окисляющего компонента в двигательной системе корабля Dragon. Проблему обнаружили во время стандартной предполётной подготовки.

«NASA и SpaceX корректируют дату запуска миссии Crew-13 к Международной космической станции из-за утечки окисляющего компонента в двигательной системе Dragon, которая была обнаружена в результате стандартной предполётной подготовки корабля», — говорится в сообщении агентства.

Сейчас специалисты проводят дополнительные проверки корабля. Новую дату старта пока не назвали. Изначально миссию Crew-13 планировали запустить в середине сентября.

В состав экипажа войдут четыре человека — астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадский астронавт Джошуа Кутрик и космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников.

Ранее комиссия признала Сергея Тетерятникова и Арутюна Кивиряна готовыми к полёту в составе основного и дублирующего экипажей Crew-13. Специалисты оценили подготовку российских космонавтов к работе на американском корабле Crew Dragon.