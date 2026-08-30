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30 августа, 03:42

NASA отложило запуск Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым из-за утечки в Dragon

Обложка © nasa.gov

Обложка © nasa.gov

В NASA перенесли запуск Crew-13 с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым к МКС. Причиной стала утечка окисляющего компонента в двигательной системе корабля Dragon. Проблему обнаружили во время стандартной предполётной подготовки.

«NASA и SpaceX корректируют дату запуска миссии Crew-13 к Международной космической станции из-за утечки окисляющего компонента в двигательной системе Dragon, которая была обнаружена в результате стандартной предполётной подготовки корабля»,говорится в сообщении агентства.

Сейчас специалисты проводят дополнительные проверки корабля. Новую дату старта пока не назвали. Изначально миссию Crew-13 планировали запустить в середине сентября.

В состав экипажа войдут четыре человека — астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадский астронавт Джошуа Кутрик и космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников.

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Ранее комиссия признала Сергея Тетерятникова и Арутюна Кивиряна готовыми к полёту в составе основного и дублирующего экипажей Crew-13. Специалисты оценили подготовку российских космонавтов к работе на американском корабле Crew Dragon.

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Лия Мурадьян
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