Роскосмос признал Тетерятникова и Кивиряна готовыми к полёту Crew-13

Космонавты Роскосмоса Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян признаны готовыми к космическому полёту в составе основного и дублирующего экипажей миссии Crew-13. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Решение приняла комиссия после оценки подготовки российских участников экипажей американского корабля Crew Dragon.

Тетерятников и Кивирян сдали необходимые зачёты и экзамены, а также прошли комплексные экзаменационные тренировки по программе работы на российском сегменте Международной космической станции.

«Космонавты Роскосмоса Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян готовы к космическому полёту», — говорится в сообщении госкорпорации.

По итогам подготовки комиссия подтвердила готовность обоих космонавтов к выполнению программы миссии Crew-13.

В феврале Life.ru писал о старте Crew Dragon к МКС с российским космонавтом Андреем Федяевым. В состав международного экипажа Crew-12 также вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено.