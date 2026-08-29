NASA ждёт первые снимки телескопа Roman к концу 2026 года

Первые изображения с нового космического телескопа Nancy Grace Roman могут поступить уже к концу 2026 года, в районе рождественских праздников. Об этом сообщила заместитель руководителя научного подразделения NASA Никки Фокс.

Запуск обсерватории запланирован на 30 августа в 07:26 по местному времени — 14:26 мск. Телескоп отправится в космос на ракете Falcon Heavy компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

«Я не могу дождаться того, чтобы увидеть невероятные снимки, возможно, в районе праздничного сезона», — сказала Фокс журналистам.

Главной особенностью Roman станет широкоугольная 300-мегапиксельная камера. Поле зрения телескопа как минимум в 100 раз больше, чем у Hubble, при сопоставимой детализации изображения. Благодаря этому Roman сможет проводить крупные обзоры неба до тысячи раз быстрее своего знаменитого предшественника.

В NASA рассчитывают использовать телескоп для изучения тёмной энергии и тёмной материи, поиска экзопланет и наблюдения за эволюцией галактик. Обсерватория сможет одновременно фиксировать огромные участки неба и собирать данные о миллиардах космических объектов.

Представитель NASA Джули МакЭнери также рассказала, что один из обзоров Roman позволит изучить колоссальное число звёзд Млечного Пути. Другие программы телескопа будут посвящены миллиардам галактик и тому, как со временем менялась структура и скорость расширения Вселенной.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке NASA к запуску телескопа Nancy Grace Roman стоимостью около $4 млрд. Проект разрабатывался почти два десятилетия и в определённый момент оказался под угрозой из-за возможного сокращения финансирования. После старта аппарат направится к точке Лагранжа L2 примерно в 1,5 млн километров от Земли. Там Roman будет изучать тёмную материю, тёмную энергию, экзопланеты и далёкие галактики. Запуск миссии назначен на 30 августа.