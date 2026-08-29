NASA запустит телескоп Nancy Grace Roman за $4 млрд 30 августа

Ещё год назад будущее космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman) было под вопросом — проект чуть не закрыли из-за предложенного администрацией Дональда Трампа сокращения финансирования NASA. На тот момент аппарат был готов на 95%, а его разработка длилась почти два десятилетия.

Миссию удалось сохранить, хотя финансирование на 2026 год планировали урезать более чем вдвое — до $156,6 млн. Несмотря на нехватку людей и ресурсов, команда продолжала подготовку к запуску.

Теперь телескоп почти готов. Запуск запланирован на 30 августа с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. После выхода в космос он направится в точку Лагранжа L2, расположенную примерно в 1,5 млн км от Земли.

Стоимость миссии — около $4 млрд. Телескоп будет изучать тёмную материю и тёмную энергию, искать экзопланеты и наблюдать за Вселенной. Его поле зрения примерно в 50 раз шире, чем у James Webb, что позволит получать детальные изображения огромных участков космоса.

Ранее Роскосмос сообщил, что космонавты Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян готовы к полёту на американском корабле Crew Dragon в рамках миссии Crew-13. Такое решение приняла специальная комиссия после проверки их подготовки. Они успешно сдали все экзамены и тренировки, в том числе по работе на российском сегменте МКС.