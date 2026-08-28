Трамп подписал указ о создании Космической академии США при NASA

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании комиссии, которая должна разработать концепцию Космической академии США. Будущее учебное заведение планируют связать с NASA и использовать для подготовки как военных, так и гражданских специалистов космической отрасли. Это следует из приказа, опубликованного Белым домом.

«Комиссия предоставляет Президенту консультации и содействие в отношении предложений о создании Космической академии Соединённых Штатов — планируемой федеральной академии под руководством NASA, призванной объединить строгое техническое образование с развитием лидерских качеств, дисциплиной и устойчивой приверженностью государственной службе. Космическая академия будет готовить профессиональный корпус лидеров, обладающих высоким уровнем гражданской сознательности и готовых отстаивать интересы США в космической сфере», — говорится в прокламации.

Идея академии предполагает обучение инженеров, учёных, астронавтов, операторов, предпринимателей и госслужащих. В документе также предусмотрена подготовка военнослужащих, работающих в космической сфере. При этом выпускникам могут установить обязательный срок государственной или военной службы. Комиссия должна за 120 дней представить Трампу предложения по устройству академии. Ей предстоит определить учебные программы, требования к кандидатам, систему управления и место размещения учреждения. Отдельно будет рассмотрено, можно ли создать его непосредственно внутри NASA.

В работе комиссии примут участие руководители NASA, представители Белого дома, Пентагона, ВВС США, Совета национальной безопасности и Административно-бюджетного управления. При необходимости к обсуждению смогут привлечь представителей университетов и частного космического бизнеса.

Окончательное создание академии потребует не только решения администрации. Комиссия должна определить, какие изменения в законодательстве понадобятся для запуска проекта. До этого власти смогут использовать действующие полномочия для подготовки пилотных программ и партнёрств. В указе необходимость нового учебного центра объясняется стремлением США сохранить лидерство в космосе и сформировать кадровый резерв для национальной безопасности, науки и коммерческой космической отрасли.

Ранее Дональд Трамп подписал меморандум об увеличении числа космических запусков и возвращений аппаратов к 2030 году. Документ предусматривает создание современной системы космических перевозок. Американские власти намерены развивать инфраструктуру вместе с частными компаниями и ускорить выдачу разрешений, связанных с экологической экспертизой. Профильные ведомства должны определить места для новых стартовых площадок и объектов возвращения космических аппаратов.