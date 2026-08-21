Трамп пообещал увеличить число космических полётов при рекордном госдолге США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об увеличении числа космических запусков и возвращений аппаратов к 2030 году, сообщил Белый дом.

«Об обеспечении возможности осуществления более 1000 запусков и возвращений космических аппаратов на территории США ежегодно к 2030 году», — говорится в меморандуме.

Документ предусматривает создание надёжной, доступной и современной системы космических перевозок. Американские власти намерены развивать инфраструктуру вместе с частными компаниями и ускорить выдачу разрешений, связанных с экологической экспертизой.

Профильные ведомства должны определить места для новых стартовых площадок и объектов возвращения космических аппаратов. Компания Илона Маска SpaceX, которая проводит коммерческие запуски, планирует довести их число до 200 в 2026 году.

Глава НАСА должен поддержать коммерческие перевозки на Луну и обратно. Агентству также поручили обеспечить коммерческий доступ к Марсу для роботизированных аппаратов и изучить частные решения для пилотируемых полётов на планету.

Министр обороны США должен определить, как Пентагон сможет использовать услуги космических перевозок в действующих и будущих миссиях. Меморандум также предусматривает изучение дополнительных возможностей отрасли для нужд военного ведомства.

Белый дом объявил о планах на фоне роста государственного долга США. В среду показатель впервые превысил $40 трлн.

При этом глава Минфина страны Скотт Бессент заявил, что рекордный государственный долг США в 40 триллионов долларов не отражает реального положения дел в американской экономике. Министр отметил, что названная сумма выглядит внушительно, однако значительная часть этих средств находится на счетах фондов социального обеспечения и других государственных структур. По его словам, объём долга, который реально обращается на рынке, оказывается заметно меньше. Бессент добавил, что администрация рассчитывает добиться снижения долговой нагрузки за счёт существенного экономического роста.