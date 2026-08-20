Сократили на 1%! Министр финансов заявил, что при Байдене ситуация с госдолгом США была ещё хуже

Рекордный государственный долг США в 40 триллионов долларов не отражает реального положения дел в американской экономике. Об этом заявил глава Минфина страны Скотт Бессент во время общения с журналистами в Белом доме.

Министр отметил, что названная сумма выглядит внушительно, однако значительная часть этих средств находится на счетах фондов социального обеспечения и других государственных структур. По его словам, объём долга, который реально обращается на рынке, оказывается заметно меньше. Бессент добавил, что администрация рассчитывает добиться снижения долговой нагрузки за счёт существенного экономического роста.

Он также напомнил, что Вашингтону приходится выплачивать крупные компенсации по импортным пошлинам, которые суд ранее признал незаконными. Министр подчеркнул, что нынешние проблемы копились не один день. По его словам, при предыдущей администрации Джо Байдена дефицит бюджета по отношению к ВВП оказался крупнейшим в истории, хотя страна не вела войну и не переживала рецессию. Бессент заявил, что за 2025 год этот показатель удалось сократить более чем на один процент.

Напомним, ранее государственный долг США впервые перешагнул отметку в 40 триллионов долларов. Рекорд был зафиксирован спустя всего пять месяцев после того, как объём заимствований страны превысил 39 триллионов. Стремительный рост долговой нагрузки продолжает многолетнюю тенденцию. За последние два десятилетия американский госдолг вырос с менее чем 6 триллионов долларов. За прошедшие десять лет его общий объём фактически удвоился.