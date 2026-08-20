Госдолг США обновил исторический антирекорд

Государственный долг США впервые превысил отметку в $40 трлн, следует из данных американского Министерства финансов. Рекордный показатель был достигнут спустя всего пять месяцев после того, как объём заимствований страны превысил $39 трлн.

Столь быстрый рост долговой нагрузки стал продолжением многолетней тенденции. Как отмечает Financial Times, за последние два десятилетия американский госдолг увеличился с менее чем $6 трлн, а за прошедшие десять лет его общий объём фактически удвоился.

Отдельно растёт задолженность, находящаяся в руках населения: по данным Минфина США, она уже превысила $32 трлн, приблизившись к сопоставимому с экономикой страны масштабу.

Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции могут создать дополнительные риски для экономики США. Такая политика способна подтолкнуть другие государства к поиску альтернатив доллару. Использование американской валюты как инструмента давления может снизить её влияние на мировой арене.