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19 августа, 21:18

Госдолг США обновил исторический антирекорд

Минфин: Госдолг США впервые в истории превысил $40 трлн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reiulf Grønnevik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reiulf Grønnevik

Государственный долг США впервые превысил отметку в $40 трлн, следует из данных американского Министерства финансов. Рекордный показатель был достигнут спустя всего пять месяцев после того, как объём заимствований страны превысил $39 трлн.

Столь быстрый рост долговой нагрузки стал продолжением многолетней тенденции. Как отмечает Financial Times, за последние два десятилетия американский госдолг увеличился с менее чем $6 трлн, а за прошедшие десять лет его общий объём фактически удвоился.

Отдельно растёт задолженность, находящаяся в руках населения: по данным Минфина США, она уже превысила $32 трлн, приблизившись к сопоставимому с экономикой страны масштабу.

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Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции могут создать дополнительные риски для экономики США. Такая политика способна подтолкнуть другие государства к поиску альтернатив доллару. Использование американской валюты как инструмента давления может снизить её влияние на мировой арене.

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Артём Гапоненко
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