После Майдана государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в 16,2 раза. В конце 2013 года, когда на Украине начались массовые протесты, объём займов составлял 584,79 млрд гривен. К июню 2026 года этот показатель достиг 9490,8 млрд гривен, или $211,6 млрд, следует из данных украинского Минфина.

Таким образом менее чем за 13 лет размер задолженности вырос почти на порядок и превысил отметку в 9 трлн гривен.

Сейчас Киев использует внешнее финансирование для покрытия бюджетного дефицита. При этом на Западе новые пакеты помощи нередко сопровождаются длительными обсуждениями, а украинским властям рекомендуют искать дополнительные возможности для самостоятельного финансирования расходов.

В ноябре 2013 года на Украине начались массовые протесты после решения властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Вскоре выступления приобрели выраженную направленность против действовавших президента и правительства. Сопровождавшиеся столкновениями беспорядки привели к гибели более 100 человек, а 22 февраля 2014 года Виктор Янукович был свергнут.

На экономическую ситуацию также влияет неопределённость с морским экспортом. Ранее журналист Алекс Христофору связал с отказом России от новых «черноморских сделок» риски для украинских валютных поступлений, поскольку экспорт продовольствия по морю остаётся важным источником выручки.