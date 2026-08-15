Отказ Москвы от заключения новых «черноморских сделок» и предоставления временных пауз Киеву стал ключевым событием, последствия которого уже обсуждают на Западе. Кипрский журналист Алекс Христофору в своём аналитическом обзоре заявил, что позиция России по сути является экономическим «приговором» для Украины.

По мнению Христофору, главный просчёт Киева заключался в надежде на то, что Россия пойдёт на компромисс и даст «передышку». Однако, как подчеркнул эксперт, этого не произошло. В результате страна оказалась в крайне уязвимом положении: невозможность планировать морской экспорт продовольствия фактически лишает Украину главного источника валютной выручки.

Эксперт отмечает, что сейчас на Западе наблюдается «двойная паника». С одной стороны, нарушена логистика поставок вооружений, с другой — перспектива потери текущего и будущего урожая становится для украинского бюджета критической. Христофору уверен: расчёт Киева на «полумеры» и мягкость Москвы оказался ошибочным, и теперь экономическое давление на страну будет только нарастать.

Эту жёсткую линию подтвердили и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что для предоставления каких-либо «передышек» в нынешних условиях у Москвы нет ни оснований, ни желания идти на подобные уступки. Таким образом, слова Христофору о «захлопнувшейся ловушке» для украинского экспорта нашли официальное подтверждение в риторике российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Турция выступила с инициативой о введении моратория на боевые действия в зоне украинского конфликта. Анкара направила соответствующее предложение обеим сторонам и ожидает их реакции. По его словам, эта инициатива была разработана с учётом запросов, поступивших от украинской стороны. Кроме того, Анкара не намерена разрешать военным кораблям проход через Босфор и Дарданеллы в Чёрное море. Военные суда не допускаются в турецкие проливы, а Турция тщательно следит за соблюдением Конвенции Монтре и не допускает её обхода.