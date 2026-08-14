«Не наш метод»: В МИД объяснили, почему РФ не пойдёт на новый мораторий в Чёрном море

Россия не видит оснований для введения моратория на боевые действия в Чёрном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала инициативу Турции о временной остановке боевых действий в акватории.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что Анкара предложила России и Украине создать механизм для прекращения ударов по судам в Чёрном море. Турецкая сторона ожидает реакции Москвы и Киева.

По словам Захаровой, Москва не видит предпосылок для улучшения ситуации, которые позволили бы перейти к таким мерам.

«Не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Турция активизировала усилия по прекращению атак России и Украины на суда в Чёрном море, поскольку эскалация угрожает её торгово-экономическим интересам. Издание «Страна.ua» отмечает, что рост рисков повышает стоимость перевозок и страхования и создаёт угрозы для поставок продовольствия и топлива.