Reuters: Киев предложил России мораторий на боевые действия в Чёрном море

Украина направила России предложение приостановить на взаимной основе атаки на гражданские цели в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его данным, предложение было передано через третью сторону, Москва пока не ответила на него.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявлял, что Анкара передала сторонам предложение о моратории на военные действия. Однако замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что формализованных предложений Россия пока не получала.

Ранее Анкара ограничила проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы в 2022 году, воспользовавшись положениями Конвенции Монтрё. Власти Турции неоднократно заявляли, что считают сохранение этого режима одним из условий стабильности в черноморской акватории. Сейчас в правительстве страны вновь подтвердили, что Анкара и дальше не собирается разрешать военным судам проход в Чёрное море.