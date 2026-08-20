Занять — привычное дело: Как рекордный госдолг США ударит по простым американцам

Государственный долг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов, увеличившись вдвое менее чем за десять лет. Эксперты, опрошенные RG.ru, связывают рост задолженности с устойчивым бюджетным дефицитом и предупреждают о серьёзных последствиях для американской экономики и благосостояния граждан.

Советник ректора РГСУ Константин Поздняков отметил, что такая скорость роста свидетельствует не о разовом всплеске расходов, а о системной проблеме: Вашингтон тратит больше, чем собирает налогами. Особенно быстро долг начал расти после пандемии, когда на поддержку экономики были направлены огромные суммы, но сократить расходы так и не удалось. В июле дефицит бюджета достиг 432,3 млрд долларов — максимума с весны 2021 года, а за десять месяцев финансового года Минфин занял 1,8 трлн долларов.

Доцент Финансового университета Евгений Сумароков подчеркнул, что обслуживание долга уже стало второй по величине статьёй федеральных расходов после пенсионной системы, впервые превысив финансирование Пентагона. Около 60% годового бюджета США (7 трлн долларов) приходится на обязательные программы, включая соцобеспечение и медицинскую помощь, тогда как попытки сокращения затрагивают лишь меньшую дискреционную часть.

Эксперты предупреждают, что дальнейший рост задолженности ударит по бизнесу и домохозяйствам через повышение ставок по ипотеке, автокредитам и займам. При сохранении текущей динамики долговая нагрузка сузит возможности любой будущей администрации независимо от партийной принадлежности, ограничивая пространство для манёвра в экономической политике.

Ранее стало известно, что госдолг США впервые в истории превысил $40 трлн. По данным американского Минфина, показатель был достигнут спустя всего пять месяцев после того, как объём заимствований страны превысил $39 трлн.