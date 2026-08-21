Маск поддержал прогноз, что к 2030 году всё полетит к чертям из-за госдолга США

Американский миллиардер Илон Маск поддержал предположение, согласно которому к 2030 году объём государственного долга США достигнет критической отметки, что приведёт к тому, что «всё полетит к чертям».

В своей публикации в социальной сети Х предприниматель, комментируя график, из которого следовало, что в 2030 году размер государственного долга Соединённых Штатов превысит 50 триллионов долларов, сделал лаконичную запись: «Точный график».

На графике ближайшие четыре года обозначены как период, когда «всё складывается нормально». Однако при достижении долгом отметки в 50 триллионов долларов в 2030 году на графике появляется красная надпись, которую по смыслу можно перевести как «всё полетит к чертям».

При этом глава Минфина страны Скотт Бессент заявил, что рекордный государственный долг США в 40 триллионов долларов не отражает реального положения дел в американской экономике. Министр отметил, что названная сумма выглядит внушительно, однако значительная часть этих средств находится на счетах фондов социального обеспечения и других государственных структур. По его словам, объём долга, который реально обращается на рынке, оказывается заметно меньше. Бессент добавил, что администрация рассчитывает добиться снижения долговой нагрузки за счёт существенного экономического роста.