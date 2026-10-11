Ливни, грозы, холод: Какая погода ждёт Москву в начале недели

В начале следующей недели Москву и Московскую область накроют грозы и дожди. Об этом в телеграм-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник утром в отдельных районах столицы и области возможна редкая для октября гроза. За день 12 октября выпадет до 3–5 литров осадков на квадратный метр.

Ночь на понедельник будет аномально тёплой: температура не опустится ниже +10…+13 градусов, что примерно на 10 градусов выше климатической нормы. Днём воздух прогреется до +13…+16.

Во вторник регион окажется под влиянием холодного фронта. Синоптик прогнозирует ливень с количеством осадков до 15 литров на квадратный метр за 18 часов.

Температура во вторник в течение суток составит +10…+13 градусов.

Ранее синоптик предрёк Москве поздний первый снег. По словам Михаила Леуса, он выпадет в столице 18 октября, а временные покров сформируется только к 3 ноября.