Зима не будет простой: Синоптик предупредил россиян о погодных качелях

Зима 2026–2027 годов может преподнести россиянам немало погодных сюрпризов. В европейской части страны и на Урале ожидается частое чередование морозов и оттепелей, однако средняя температура за три месяца способна остаться в пределах климатической нормы. Такой прогноз дал синоптик и администратор проекта «Синоптика» Илья Винштейн в беседе с «Погодой Mail».

По словам специалиста, один из главных факторов предстоящего сезона — состояние арктической осцилляции. Сейчас климатические модели указывают на вероятность её отрицательной фазы, при которой ослабевает полярный вихрь, удерживающий холодные воздушные массы на севере. В результате морозный воздух может чаще проникать в умеренные широты.

Дополнительным сигналом служит повышенное атмосферное давление над Канадой и Гренландией. Такая конфигурация способствует арктическим вторжениям, а значит, вероятность ощутимых похолоданий возрастает.

На ситуацию также способен повлиять Эль-Ниньо, хотя его воздействие на Россию не всегда бывает прямым. Синоптик обратил внимание на связанное с этим явлением атмосферное колебание TNH. Его предполагаемая отрицательная фаза повышает вероятность сильных морозов на севере и северо-западе страны.

«Частая трансформация воздушных масс также может сопровождаться повышенной изменчивостью погоды и значительным количеством осадков», — предупредил Винштейн.

При этом эксперт призвал не воспринимать долгосрочные расчёты как точное расписание снегопадов и похолоданий. Компьютерные модели позволяют оценить общие тенденции, но не предсказать температуру на конкретный день. Оснований уверенно ожидать повторения аномально тёплой зимы 2019–2020 годов пока нет.

Ранее Life.ru публиковал прогноз Гидрометцентра для холодного полугодия. По оценке специалиста ведомства Марины Макаровой, на Дальнем Востоке предстоящий сезон окажется суровее предыдущего. При этом синоптик Александр Шувалов призвал не торопиться с прогнозами снегопадов в Москве и Санкт-Петербурге, напомнив, что даже оценки летней жары ранее оправдались лишь частично.