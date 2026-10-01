В большинстве регионов России зима будет аномально тёплой

На большей части территории России в отопительный сезон с октября по март ожидается температурный фон около или выше средних многолетних значений. Данную информацию сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия с октября по март температурный режим на большей части территории России ожидается около и выше средних многолетних значений. В течение отопительного периода в большинстве регионов Российской Федерации высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха», — сказала она.

Макарова предупредила, что резкие изменения могут создавать условия для опасных метеорологических явлений. Подобные колебания способны сопровождать развитие неблагоприятных процессов.

Отдельно сотрудник Гидрометцентра выделила Дальневосточный федеральный округ. Там предстоящая зима прогнозируется более суровой, чем в 2025–2026 годах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что первый снег в начале октября выпадет в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске. По его словам, в Екатеринбурге снег ожидается 2–3 октября. В Казани и Ульяновске пройдёт мокрый снег. При этом столицу снегопады пока обойдут стороной — в Москве выпадение снега в ближайшее время не прогнозируется.