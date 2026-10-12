Колени болят на погоду — миф или организм правда чувствует давление

Перед дождём колени ноют у множества людей, и это далеко не только бабушкина примета. Учёные спорят о связи суставной боли с погодой не первое десятилетие: одни исследования её находят, другие нет. Суставы действительно могут реагировать на холод, сырость и перепады давления, но не у всех и обычно слабее, чем кажется самим метеозависимым. Life.ru разобрался, что происходит с коленом перед ненастьем, кому стоит прислушаться к таким сигналам и когда с ноющей болью пора к врачу.

Барометр в коленях: жалоба с древней историей

Колени и погода: откуда взялась примета. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Связь погоды и болезней заметил ещё Гиппократ: в трактате «О воздухах, водах и местностях» он советовал врачам следить за ветрами и сменой сезонов. В народе давно говорят про «барометр в коленях», а старые фронтовики предсказывали дождь по ноющим ранам не хуже синоптиков. Сегодня к погоде добавились ещё и капризы Солнца: многие сверяют самочувствие с календарём магнитных бурь на октябрь и гадают, какие дни будут неспокойными. Но у суставов есть причины куда приземлённее.

Что давление делает с суставом

Главный подозреваемый — атмосферное давление. Перед ненастьем оно падает, и мягкие ткани вокруг сустава чуть расширяются: снаружи на них давит меньше, а внутри всё остаётся по-прежнему. Здоровое колено эти микроскопические изменения просто не замечает. Другое дело, если хрящ истончился, а суставная сумка воспалена: нервные окончания там чувствительнее и отзываются даже на слабый сигнал. В опытах японских учёных мыши с хронической болью острее реагировали именно на снижение давления.

Холод и сырость: второй подозреваемый

Почему колени болят в холод и сырость. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Холод действует на сустав иначе. Суставная жидкость при низкой температуре становится гуще, мышцы и связки напрягаются, а сосуды сужаются, поэтому к тканям поступает меньше крови. Колено будто смазали густым машинным маслом: оно хуже сгибается и отвечает тупой болью на первые шаги. Влажность добавляет ощущение промозглого холода, особенно осенью. К тому же в дождь мы меньше ходим и больше сидим на диване, а суставу без движения становится только хуже.

Что говорят исследования

Самый масштабный эксперимент провели британские учёные из Манчестерского университета. Тысячи добровольцев с хронической болью каждый день отмечали самочувствие в приложении на смартфоне, а телефон сам записывал погоду. Оказалось, что суставы чаще болят во влажные и ветреные дни с низким давлением. Эффект вышел заметным, хотя и небольшим. Любопытно, что сам по себе дождь почти никакой связи с болью не показал: решали именно сырость, ветер и давление.

Американские исследователи из Гарварда пошли другим путём и подняли медицинские данные. Они сравнили, как часто пожилые пациенты обращаются к врачам с болью в суставах и спине в дождливые и сухие дни. Разницы не нашлось совсем. Получается, даже если колено перед дождём ноет сильнее, в поликлинику из-за этого никто не бежит. Вывод науки пока осторожный: погода способна слегка усилить уже имеющуюся боль, но причиной болезни она не становится.

Кому погода правда портит жизнь

Кто сильнее всего чувствует погоду коленями. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сильнее всего погоду чувствуют люди с артрозом: изношенный хрящ хуже смягчает нагрузку, и любой лишний раздражитель отзывается болью. В группе риска также пациенты с ревматоидным артритом и подагрой. Ещё одна категория — спортсмены на пенсии и все, кто когда-то повредил мениск, связки или ломал ногу. Старая травма молчит годами и вдруг ноет в первую сырую неделю. Часто такие истории начинаются в детстве, поэтому полезно знать, какие ошибки родители допускают при выборе спортивного кружка для ребёнка.

Мозг тоже смотрит прогноз

Часть погодной боли рождается в голове, и это вовсе не упрёк. Психологи называют такой эффект предвзятостью подтверждения: человек запоминает дни, когда колено ныло перед дождём, и забывает все остальные. Добавьте пасмурное настроение, нехватку света и тревожный прогноз в телефоне, и ожидание боли легко превращается в саму боль. Мы вообще любим искать недомоганию внешнюю причину: погоду, бури или ретроградную Венеру, из-за которой некоторым знакам зодиака сильно прилетит.

Как помочь коленям в плохую погоду

Как облегчить боль в коленях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лучшее средство от погодной боли — тепло и движение. В холодные дни выручат тёплые брюки, термобельё или шерстяные наколенники, а утром полезно размять суставы ещё в постели: несколько плавных сгибаний и разгибаний ног. Регулярная ходьба, плавание и велотренажёр укрепляют мышцы бедра, и те забирают часть нагрузки у колена. Лишний вес, наоборот, давит на сустав при каждом шаге, а удобная обувь на мягкой подошве заметно облегчает жизнь.

Когда с коленом пора к врачу

Ноющая боль на погоду сама по себе не опасна, но часто выдаёт болезнь сустава, которую лучше не запускать. К врачу стоит идти, если колено опухло, покраснело или стало горячим на ощупь, если боль будит по ночам или не проходит после отдыха. Тревожный знак — утренняя скованность дольше получаса. Срочно к травматологу нужно после удара или падения, если нога не сгибается или подкашивается. Таблетки от боли без назначения врача проблему только маскируют.

Так что колени, которые ноют к дождю, не выдумка и не каприз. Больной сустав действительно тоньше чувствует холод, сырость и падение давления, хотя науке ещё предстоит выяснить все детали. Но погода лишь усиливает боль, а не создаёт её, и за привычным нытьём часто прячется артроз или старая травма. Лучший прогноз для коленей составит не синоптик, а ортопед. А на приёме стоит честно описать свои ощущения и не повторять фразы, из-за которых вам никогда не поставят правильный диагноз.