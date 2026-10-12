Виктории Исаковой — 50: главные роли и трагедии звезды современных сериалов и театральной сцены Оглавление Биография Виктории Исаковой: от Хасавюрта до МХАТа Главные роли в кино и сериалах Театр: Исакова на сцене Театра Пушкина Награды Личная жизнь: муж Юрий Мороз и дети Чем Виктория Исакова занимается сейчас Частые вопросы Виктории Исаковой исполняется 50 лет 12 октября 2026 года: биография актрисы, лучшие фильмы и сериалы, новая роль в «Трудно быть богом» и жизнь сейчас. Виктории Исаковой 50: биография, лучшие роли звезды «Охоты на пиранью» и «Оттепели». Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Ольга Зиновская, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

12 октября 2026 года Виктории Исаковой — 50. В её творческой биографии — больше сотни ролей. Окончила школу-студию МХАТ на курсе Ефремова. Уже четверть века служит в театре Пушкина. А недавно сыграла одну из главных ролей в новом фильме «Трудно быть богом». Рассказываем о творческом и личном пути актрисы — и что у неё сейчас.

Биография Виктории Исаковой: от Хасавюрта до МХАТа

Она родилась в 1976 году в дагестанском Хасавюрте. Отец — поэт, работал администратором в футбольных клубах. Мать — дом, дети. Семья: брат и сестра. Когда Виктории было 12, Исаковы переехали в Москву.

Хотя родители хотели для дочери другого, она поступила во ГИТИС. А через год — перевелась в Школу-студию МХАТ, на курс Олега Ефремова. В 1999-м окончила студию и вошла в труппу МХТ имени Чехова.

Фильмография Виктории Исаковой. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Но осталась там ненадолго. В 2001-м ушла в Театр имени Пушкина и уже четверть века выходит на эту сцену.

В кино — с 1998 года. Первая роль была в фильме «Чехов и Ко». Но настоящая слава пришла позже.

Главные роли в кино и сериалах

За карьеру — больше ста проектов. Вот только главные.

«Охота на пиранью» (2006). Синильга. Одна из первых заметных ролей. Именно она принесла Исаковой первую известность.

«Точка» (2006). Фильм Юрия Мороза. Исакова — вместе с Дарьей Мороз и Анной Уколовой. За эти роли все трое получили «Серебряного Хьюго» на Чикагском кинофестивале.

«Оттепель» (2013). Сериал Тодоровского. После него Исакова проснулась знаменитой. Роль актрисы Инги Хрусталевой — «Золотой орёл» и номинации на «Нику» и ТЭФИ.

Виктория Исакова в роли Инги в «Оттепели». Фото © Кадр из сериала «Оттепель», режиссер Валерий Тодоровский, сценаристы Алёна Званцова, Дмитрий Константинов, Валерий Тодоровский

«Зеркала» (2013). Марина Цветаева. Биографическая драма. За эту работу — приз имени Натальи Гундаревой и первая номинация на «Нику».

«Родина» (2015). Адаптация американского сериала. Исакова — агент ФСБ. Её партнёр — Владимир Машков. Их дуэт держит весь сериал.

«Ученик» (2016). Фильм Серебренникова. Премьера — в Каннах. Роль учительницы биологии критики называли одной из лучших в её карьере.

«Эпидемия» (2018). Роуд-муви Костомарова. Героиня Исаковой пытается выжить и спасти близких.

«Надежда» (2020). Сериал START. Главная роль. Одна из самых заметных работ последних лет.

«13 клиническая» (2022). Мистика. Исакова — заведующая больницей. Ещё одна грань.

«Буратино» (2025). Виктория Исакова — харизматичная лиса Алиса.

«Трудно быть богом» (2026). Новая экранизация Стругацких. Дона Окана. Об этом — ниже.

Театр: Исакова на сцене Театра Пушкина

Кино — не всё. Сцена для Исаковой — не менее важная часть жизни. В Театре имени Пушкина у ней десятки ролей.

Среди спектаклей: «Дневник убийцы», «Бухта Филиппа», «Женщины в игре без правил», «Требуется няня», «Целуют всегда не тех», «Доктор Живаго», «Остров», «Братья Карамазовы».

Отдельно — «Космос» Игоря Теплова. Исакова играет учительницу английского в провинциальной школе. За эту роль Исакова получила приз «Хрустальная Турандот» в 2024-м. Спектакль идёт на основной сцене. Билеты раскупают быстро.

Ещё одна важная работа — Аркадина в спектакле «Костик» в Центре драматургии и режиссуры. За неё — «Звезда театрала» в 2022-м.

Актриса Виктория Исакова в сцене из спектакля «Костик» режиссера Дмитрия Крымова в рамках XV Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова на сцене театра им. Пушкина. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Награды

Список наград у Исаковой внушительный. Вот главные.

2003 — «Чайка» за роль Панночки в спектакле «Вий». Премия вручена в номинации «Двойной удар» (за театральный дуэт), и получила её Исакова совместно с Павлом Деревянко.

— «Чайка» за роль Панночки в спектакле «Вий». Премия вручена в номинации «Двойной удар» (за театральный дуэт), и получила её Исакова совместно с Павлом Деревянко. 2006 — «Серебряный Хьюго» на Чикагском кинофестивале (за фильм «Точка», вместе с Дарьей Мороз и Анной Уколовой).

— «Серебряный Хьюго» на Чикагском кинофестивале (за фильм «Точка», вместе с Дарьей Мороз и Анной Уколовой). 2008 — молодёжная премия «Триумф»

— молодёжная премия «Триумф» 2013 — приз имени Натальи Гундаревой за роль Цветаевой в «Зеркалах». Награда вручена на 11-м Московском фестивале отечественного кино «Московская премьера» в рамках конкурса зрительских симпатий «Великолепная семёрка „МК“».

— приз имени Натальи Гундаревой за роль Цветаевой в «Зеркалах». Награда вручена на 11-м Московском фестивале отечественного кино «Московская премьера» в рамках конкурса зрительских симпатий «Великолепная семёрка „МК“». 2014 — номинация на «Нику» за «Зеркала»; приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения за «Оттепель». В том же 2014 году была ещё и номинация на ТЭФИ за ту же роль.

— номинация на «Нику» за «Зеркала»; приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения за «Оттепель». В том же 2014 году была ещё и номинация на ТЭФИ за ту же роль. 2015 — «Золотой орёл» за лучшую женскую роль на телевидении («Оттепель»). Дополнительно в 2015 году Исакова получила Премию Правительства Российской Федерации в области культуры — за создание самого сериала «Оттепель».

— «Золотой орёл» за лучшую женскую роль на телевидении («Оттепель»). Дополнительно в 2015 году Исакова получила Премию Правительства Российской Федерации в области культуры — за создание самого сериала «Оттепель». 2019 — Заслуженная артистка России.

— Заслуженная артистка России. 2022 — «Звезда театрала». Премия зрительских симпатий за лучшую женскую роль (Аркадина, спектакль «Костик», Театр им. Пушкина).

— «Звезда театрала». Премия зрительских симпатий за лучшую женскую роль (Аркадина, спектакль «Костик», Театр им. Пушкина). 2024 — «Хрустальная Турандот» за лучшую женскую роль (Татьяна, спектакль «Космос», Театр им. Пушкина). В том же 2024 году актриса получила и премию «Фигаро» — за вклад в кино и театр.

Актриса Виктория Исакова на XXXIII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Личная жизнь: муж Юрий Мороз и дети

В 2003 году Исакова вышла замуж за режиссёра Юрия Мороза, который был старше на двадцать лет. В том же году родилась дочь Марина, но случилась трагедия. Малышка умерла в три месяца — редкое генетическое заболевание.

Позже они всё же стали родителями — в 2015 году Виктория родила дочь Варвару. Семья не стала превращать детство девочки в реалити-шоу и хранила её от внимания прессы, изредка публикуя свои же кадры. «Когда рождалась Варя, мы уже точно знали, что этой проблемы у нас не будет. Но страх нас преследовал», — говорил Мороз в программе «Жизнь и судьба».

Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова. Пара была вместе с 2003 года до смерти режиссёра. © ТАСС / Елена Никитченко

Вместе Виктория и Юрий прожили больше двенадцати лет. 14 июля 2025 года Юрий Мороз умер. Ему было 68. На похоронах Исакова сказала: «Спасибо, что не устраиваете истерики. Давайте простимся легко и светло. Так, как жил Юра. Все самое страшное уже случилось».

Сейчас она одна воспитывает десятилетнюю Варвару. Летом 2026-го они вместе вышли в свет — редкое публичное появление.

Чем Виктория Исакова занимается сейчас

Главное событие года — сериал «Трудно быть богом»: премьера — прошла 3 сентября. Исакова — дона Окана, её партнёр — Фёдор Бондарчук (дон Куба; он же продюсер).

Съёмки были тяжёлыми. В Подмосковье построили средневековый город Арканар — с улицами, дворами, интерьерами в натуральную величину. Костюмы весили до десяти килограммов. Ритуальная маска доны Оканы — из металлических подвесок, полностью скрывала лицо.

«Самое сложное — уровень ответственности, — говорила Исакова в интервью Metro. — Масштаб во всём: книга, сценарий, художественная часть. Сначала наблюдаешь за этим миром со стороны: „Как красиво!“ А потом нужно вписаться туда, начать жить: носить костюмы по 10 кг, драться на мечах».

Слухи о личных отношениях с Бондарчуком, которые появлялись в СМИ после начала съёмок, артисты не подтвердили.

Помимо «Трудно быть богом», в планах на 2026–2027 годы — завершение работы над последним фильмом Юрия Мороза «Таня и космонавт» (в проекте Исакова также выступила креативным продюсером). В графике съёмок на 2026–2027 годы значатся проекты «Радар», «Капитанская дочка», «Чудо‑юдо», «Пропавший», второй сезон «Детей перемен».

В театре — спектакль «Космос» и другие постановки Театра им. Пушкина.

Частые вопросы

Сколько лет Виктории Исаковой?

В 2026 году Виктории Исаковой исполняется 50 лет. Она родилась 12 октября 1976 года в Хасавюрте.

Правда ли, что Виктория Исакова встречается с Бондарчуком. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Кто муж Виктории Исаковой?

Виктория Исакова — вдова режиссёра Юрия Мороза. Они поженились в 2003-м, умер он 14 июля 2025 года на 69-м году жизни. Слухи об отношениях с Фёдором Бондарчуком актриса не подтверждает.

В каких фильмах и сериалах снималась Виктория Исакова?

Виктория Исакова снималась в таких проектах, как «Охота на пиранью», «Точка», «Оттепель», «Зеркала», «Родина», «Ученик», «Эпидемия», «Надежда», «13 клиническая», «Буратино», «Трудно быть богом» и других.

Виктория Исакова и Екатерина Стулова — родственницы?

Нет. Их часто путают из-за внешнего сходства. Но это две разных актрисы с самостоятельными карьерами.

Авторы Андрей Соколов