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14 июля, 09:43

Исакова трогательно почтила память мужа Юрия Мороза в годовщину его смерти

Виктория Исакова и Юрий Мороз. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Виктория Исакова и Юрий Мороз. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Виктория Исакова в личном блоге опубликовала архивное фото своего супруга, режиссёра Юрия Мороза, в годовщину его смерти. Пост сопровождается пронзительными словами о любви, времени и потере.

«Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала Исакова.

Исакова трогательно почтила память мужа Юрия Мороза в годовщину его смерти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / v_isakova

Исакова трогательно почтила память мужа Юрия Мороза в годовщину его смерти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / v_isakova

Под публикацией поклонники актрисы оставили множество тёплых слов поддержки. В последние месяцы режиссёр получал паллиативную помощь, а рядом с ним постоянно находились его супруга, а также дочери Дарья и Варвара, которые до самого конца поддерживали близкого человека.

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Напомним, режиссёр Юрий Мороз, снимавший первые сезоны «Каменской» и экранизировавший «Братьев Карамазовых», скончался 14 июля после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы, был похоронен на Ваганьковском кладбище и оставил семье наследство в 65 миллионов рублей.

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Анастасия Никонорова
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