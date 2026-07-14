Актриса Виктория Исакова в личном блоге опубликовала архивное фото своего супруга, режиссёра Юрия Мороза, в годовщину его смерти. Пост сопровождается пронзительными словами о любви, времени и потере.

«Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала Исакова.

Исакова трогательно почтила память мужа Юрия Мороза в годовщину его смерти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / v_isakova

Под публикацией поклонники актрисы оставили множество тёплых слов поддержки. В последние месяцы режиссёр получал паллиативную помощь, а рядом с ним постоянно находились его супруга, а также дочери Дарья и Варвара, которые до самого конца поддерживали близкого человека.