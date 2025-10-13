«Сумасшедшая жесть»: Актриса Исакова рассказала, как глушит боль от смерти Мороза

Вдова режиссёра Юрия Мороза актриса Виктория Исакова призналась, что после смерти её 68-летнего мужа будни превратились в «сумасшедшую жесть». Временами единственным средством спасения её души становятся любимые ситкомы — «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и «Теория большого взрыва». По её словам, эти сериалы помогают не потерять веру в то, что всё может поправиться.

«Вот что может спасти человечество. Когда всё хорошо и может стать ещё лучше. Так хочется верить, что это возможно», — рассказала подписчикам своего телеграм-канала.

В комментариях люди выразили свою поддержку Исаковой и отметили рабочий терапевтический эффект подобных добрых сериалов, не перегруженных всякими смыслами.