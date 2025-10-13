Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 08:27

«Сумасшедшая жесть»: Актриса Исакова рассказала, как глушит боль от смерти Мороза

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вдова режиссёра Юрия Мороза актриса Виктория Исакова призналась, что после смерти её 68-летнего мужа будни превратились в «сумасшедшую жесть». Временами единственным средством спасения её души становятся любимые ситкомы — «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и «Теория большого взрыва». По её словам, эти сериалы помогают не потерять веру в то, что всё может поправиться.

«Вот что может спасти человечество. Когда всё хорошо и может стать ещё лучше. Так хочется верить, что это возможно»,рассказала подписчикам своего телеграм-канала.

В комментариях люди выразили свою поддержку Исаковой и отметили рабочий терапевтический эффект подобных добрых сериалов, не перегруженных всякими смыслами.

Актриса Исакова назвала прекрасным последний год жизни умершего от рака мужа Юрия Мороза
Актриса Исакова назвала прекрасным последний год жизни умершего от рака мужа Юрия Мороза

Напомним, что Юрий Мороз скончался 14 июля после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Он снимал первые сезоны сериала «Каменская», а также экранизировал «Братьев Карамазовых». Постановщик был похоронен на Ваганьковском кладбище. В наследство он оставил своей семье 65 миллионов рублей.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar