Народные приметы на ноябрь 2026 года: погода, приметы по дням и свадьба Оглавление Приметы ноября по дням 2 ноября — Артемьев день 10 ноября — Параскева Льняница 11 ноября — Аврамий Овчар и Анастасия Овечница 4 ноября — Казанская осенняя 26 ноября — Иоанн Златоуст 28 ноября — Гурьев день 22 ноября — Матрёна Зимняя 14 ноября — Кузьминки осенние 1 ноября — Иванов день Народные приметы о погоде в ноябре Народные приметы ноября: чего ждать от зимы Свадьба в ноябре: приметы и суеверия Народные приметы ноября 2026 года: что означают приметы 2, 10, 11, 4 и 26 ноября, приметы о погоде, зиме и свадьбе — в материале Life.ru Народные приметы на ноябрь 2026 года: погода, приметы по дням и свадьба. Обложка ©

Ноябрь — последний осенний месяц, который подводит нас к самой сказочной, зимней поре. В народе его называли грудень и полузимник, листогной и бездорожник, студёный и курятник, ведь земля к этому времени застывает грудами, дороги раскисают, а по ночам крепчает мороз. Раньше говорили, что в ноябре зима с осенью борется, и почти все приметы месяца так или иначе касались одного вопроса — какой будет зима?

Вы читаете продолжение нашей месячной серии. Приметы сентября и октября мы уже разбирали, а теперь посмотрим, что нам расскажет последний осенний месяц.

Приметы ноября по дням

Наши предки обращали внимание не только на ноябрьскую погоду в общем, но и на то, что с ней было в тот или иной значимый для них день. Потому мы составили такой своеобразный календарик с приметами ноября по дням.

2 ноября — Артемьев день

2 ноября православные вспоминают великомученика Артемия Антиохийского, который в народе называли Артемий-Зимоуказчик. Считалось, что если снег в этот день выпал на сухую землю, значит он скоро сойдёт, а тепло задержится. Иней на деревьях предвещал неурожайный год, громкий галдеж галок сулил тёплую погоду, а близкий волчий вой — морозную зиму. Хозяйки на Артемия-Зимоуказчика квасили капусту, так как считалось, что заготовки, сделанные в этот день, простоят до весны.

10 ноября — Параскева Льняница

День великомученицы Параскевы, которую на Руси почитали как «бабью заступницу», тоже мог много чего рассказать. Иней на деревьях в этот день сулил морозы, утренний туман — оттепель. Если листья с вишни ещё не опали, значит тепло продержится долго. Обильный же снегопад обещал раннюю весну.

11 ноября — Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

В народе этот день называли еще Настасья Овечница, связан он был со стрижкой овец и подготовкой к холодам. Примет народных с этой датой тоже немало. Например считалось, что если голуби воркуют у дома, значит ненастье отступит. Вороны часто каркают — это к дождю. Медленно плывущие облака к заморозкам, а дождь или снег в этот день пророчил оттепель к Михайлову дню (21 ноября).

4 ноября — Казанская осенняя

4 ноября это не только привычный нам День народного единства, но и День Казанской иконы Божией Матери, которую называли еще «бабьей заступницей». «На Казанскую до обеда — осень, после обеда — зима». Да, по народной традиции этот день считался рубежом между осенью и зимой. Дождь 4 ноября предвещал скорую зиму, ясная погода — похолодание, туман — тепло, южный ветер — снег. С Казанской ждали первых настоящих морозов, а ещё считалось, что сыгранная в этот день свадьба будет счастливой. Кстати, больше о свадебных приметах в ноябре рассказали далее, так что дочитайте материал до конца.

26 ноября — Иоанн Златоуст

В народе это день звали Осенние зяби. Наши предки считали, что если 26 ноября на небе хорошо виден Млечный Путь, значит будут сильные морозы. Иней на деревьях был к урожайному году, крупные снежинки — к морозу, а карканье ворон обещало оттепель. В этот день лепили и варили пельмени, считалось, что чем больше съешь, тем удачнее сложится зима.

28 ноября — Гурьев день

В этот день православные чтят мучеников Гурия, Самона и Авива. В народе же говорили: «На Гурия зима приезжает на пегой кобыле». С этого дня начинается Рождественский (Филиппов) пост. Если снег лёг ровно и не тает, значит зима будет устойчивой и снежной, метель в этот день — к ветреной и переменчивой погоде до середины зимы, ясное звёздное небо — к крепким, но сухим морозам. Дым из трубы столбом — к стуже, стелется по земле — к мягкой и влажной погоде.

22 ноября — Матрёна Зимняя

«С Матрёны зимней зима встаёт на ноги» - по народным поверьям, в этот день зима окончательно вступала в свои права, наступали настоящие морозы. Приметы тоже были, разумеется. Так иней на деревьях говорил, что будут морозы, а туман — оттепель. Ясный день обещал, что погода продержится ещё три недели, а снег при облачном небе сулил дождливый май.

14 ноября — Кузьминки осенние

День Космы и Дамиана, «курьи именины» и, по традиции, последние осенние свадьбы, которые сулили крепкие браки. Если этот день теплый — значит и зима будет теплой. Снег на Кузьминки осенние — к весеннему половодью. Если на деревьях к этому моменту ещё остались листья, зима будет суровой и долгой, а грязь на дорогах сулила, что настоящие морозы ударят не раньше конца января.

1 ноября — Иванов день

1 ноября, как бы это ни было странно, считался днем проводов осени и встречи зимы. Мороз в этот день был к оттепели на Дмитриев день (8 ноября). Дождь означал, что снег ляжет только к концу месяца. Если птицы летят высоко — зима будет снежной, а если низко — малоснежной.

Народные приметы о погоде в ноябре

Есть, конечно, в народной традиции немало примет о погоде на ноябрь, которые не привязаны к конкретной дате, а описывают весь месяц целиком. Например, такие:

ноябрьский гром — редкое явление, и в народе его считали знамением ветреной, но бесснежной зимы.

первый снег, лёгший на сухую землю, предвещал раннюю и крепкую зиму.

комары в ноябре — к мягкой зиме.

ранний и обильный листопад сулил скорые морозы.

птицы улетели раньше обычного — зима придёт рано.

густой туман по утрам — тоже признак ранней зимы.

А ещё говорили: «В ноябре семь погод на дворе: сеет, веет, крушит, мутит, ревёт, льёт и снизу метёт». Ведь погода в этом месяце разнообразна и очень изменчива.

Ранее мы уже разобрали, как именно наши предки предсказывали погоду, какие приметы дошли до наших дней и как их читать - в этом материале еще больше знаков по временам года, которые могут вам пригодиться.

Народные приметы ноября: чего ждать от зимы

В предыдущих материалах серии народных примет осенних месяцев мы также рассказывали и о приметах на урожай, но так как в ноябре уже всё собрано, давайте поговорим о том, какой будет зима в связи с теми или иными погодными знаками.

Самый важный день для долгосрочного прогноза — 30 ноября, Григорий Зимоуказатель. Наши предки считали, что если в этот день уже есть снег, зима будет стойкой и морозной, а если земля всё ещё голая, то бесснежной вплоть до Рождества. На Михайлов день (21 ноября) иней обещал большие снега, а туман оттепель.

Считалось также, что густая шерсть у скота после осенней линьки и большой урожай рябины предвещают суровую зиму. Задержка перелётных птиц и комары в ноябре, наоборот, обещали зиму мягкую. По деревьям и небу судили о характере холодов: крупные снежинки предвещали мороз, мелкие и сухие — затяжные метели, дым из трубы столбом — стужу, а стелющийся по земле — сырую и тёплую погоду.

Свадьба в ноябре: приметы и суеверия

Ноябрь для свадеб, как и октябрь, тоже считался удачным месяцем у наших предков, ведь урожай уже собран, в доме достаток, а у семьи есть время на торжество. Период от Покрова до начала Рождественского поста называли «свадебником» — именно на эти недели приходилось больше всего свадеб.

Особым днём считалась Казанская осенняя (4 ноября): её почитали как «бабью заступницу» и верили, что она покровительствует молодым. Не менее значимыми были Кузьминки осенние (14 ноября) — в народе это были последние дни для осенних свадеб перед холодами. С 28 ноября начинается Рождественский пост, когда венчания не совершали (и сегодня, кстати, тоже), поэтому свадьбы старались сыграть до этой даты.

С погодой в день свадьбы связывали разные приметы: снег считали знаком достатка, иней — предвестником большой семьи, дождь — залогом согласия, а мороз — обещанием крепкого потомства. При этом ни погода, ни дата не считались гарантией счастливого брака — это лишь часть народной традиции.

Единого списка благоприятных или неблагоприятных дат нет: современные подборки нередко смешивают поверья, астрологию и церковные правила, которые относятся к разным системам. При планировании важно учитывать три уровня: регистрация в ЗАГСе зависит от доступности учреждения и выбора пары, народные поверья напрямую здесь не работают, только если сами молодые в них верят и на них ориентируются, свадебные приметы — это культурная традиция, соблюдать их или нет, выбор каждого, а венчание вовсе проводится по церковным правилам, поэтому все моменты, особенно дату, стоит заранее уточнить в храме.

Кстати, о том, что означают платье и кольца, как погодные знаки в день торжества сегодня трактуют и как называются годовщины брака, Life.ru подробно рассказал в материале « Приметы на свадьбу и семейную жизнь: платье, кольца, погода и годовщины брака ».

Авторы Андрей Ананьев