Первый в этом сезоне мокрый снег может выпасть в Москве уже во вторник, 3 ноября. Осадки будут небольшими и пройдут лишь местами, причём снежинки станут смешиваться с дождём. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Во вторник местами небольшие осадки в виде дождя и первого в сезоне мокрого снега, ночью 0–2°С, днем 2–4°С тепла», — написал синоптик в своём канале в MAX.

При этом понедельник, 2 ноября, пройдёт без осадков. Столица останется на южной окраине области повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет преимущественно облачной.

Утром и вечером в Москве возможны туманы, а днём видимость местами ухудшится из-за дымки. По словам Леуса, плотная облачность помешает солнечным лучам прогреть воздух, поэтому температура заметно снизится по сравнению с предыдущим днём.

В самой Москве столбики термометров покажут от четырёх до шести градусов тепла. В Подмосковье ожидается от плюс двух до плюс семи градусов.

Северо-восточный ветер будет слабым — от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на отметке около 757 миллиметров ртутного столба, что выше климатической нормы.

Следующее возвращение мокрого снега в столицу прогнозируется на 12 ноября — рассказываем о сроках и характере осадков.

Ранее Life.ru рассказывал, что октябрь в Москве оказался заметно теплее обычного. Средняя температура превысила многолетние значения на 3,2 градуса, а осадков выпало на 54% меньше нормы. По прогнозу синоптика Евгения Тишковца, метеорологическая зима придёт в столицу только во второй половине ноября. Устойчивый снежный покров может сформироваться ещё позже — в конце ноября или начале декабря.