Когда менять резину в Москве осенью 2026: прогноз и расходы

По прогнозу на 26 октября, устойчивый переход среднесуточной температуры ниже +5 градусов в Москве ожидается 1–3 ноября, а 6–8 ноября возможен мокрый снег. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов. Автомобилистам стоит заранее проверить зимние покрышки и запланировать замену, уточняя прогноз перед поездками.

Когда в Москве похолодает: прогноз на начало ноября

По оценке Александра Шувалова, последние относительно тёплые дни подходят к концу. В начале ноября рассчитывать на температуру около +10 градусов уже не стоит.

«Устойчивый переход среднесуточной температуры через +5 градусов ожидается в первых числах ноября, с 1-го по 3-е. На рубеже 6-8 ноября ожидается выпадение мокрого снега», — рассказал синоптик Life.ru.

Это предварительный прогноз: сроки похолодания и осадков могут уточняться. Поэтому даты 1–3 и 6–8 ноября следует использовать как ориентиры для подготовки автомобиля.

При какой температуре менять летнюю резину на зимнюю

Автоэксперт Алексей Чугаев рекомендует прежде всего следить за официальными прогнозами, приближением температуры к нулю и предупреждениями московской Госавтоинспекции.

Чугаев допускает, что близкая к нулю среднесуточная температура установится к середине ноября, но подчёркивает: это может произойти раньше. Синоптик Шувалов ожидает перехода ниже +5 градусов уже 1–3 ноября. Чугаев советует учитывать дальнейшее похолодание и дорожные условия.

Для планирования замены важно учитывать весь суточный прогноз. Дневное потепление не исключает ночного похолодания, поэтому перед утренними и загородными поездками стоит отдельно проверять минимальную температуру и предупреждения о гололедице.

Готовить зимние колёса и записываться на замену можно заранее — ждать первого снегопада для этого не требуется.

Как проверить состояние зимних покрышек

Перед установкой шин Чугаев советует оценить высоту протектора, а у шипованных моделей — также количество и состояние оставшихся шипов. Если покрышки изношены, одной сезонной перестановки колёс недостаточно: потребуется замена самих шин.

«В любом случае надо обращать внимание на высоту протектора и количество оставшихся шипов», — отметил автоэксперт.

При осмотре нужно проверить:

остаточную глубину протектора и индикаторы износа;

наличие вздутий, порезов и расслоений;

состояние шипов, если они предусмотрены конструкцией;

соответствие размера шин требованиям производителя автомобиля.

По действующему перечню неисправностей, эксплуатация зимних шин на заснеженном или обледеневшем покрытии запрещена, если при отсутствии индикаторов износа остаточная глубина протектора составляет 4 мм и менее. Повреждения с обнажением корда, вздутия и расслоения также относятся к неисправностям.

Состояние конкретной модели следует оценивать с учётом рекомендаций её производителя.

Сколько стоят зимние шины и шиномонтаж

Основная разница в расходах зависит от того, пригодны ли имеющиеся зимние шины для дальнейшей эксплуатации. Если покрышки сохранились в хорошем состоянии, покупать новые перед каждым сезоном не нужно.

Чугаев обозначил ориентировочный диапазон расходов на покупку резины от 20 до 60 тысяч рублей за комплект. Для премиальных вариантов сумма, по его оценке, может достигать 200 тысяч рублей. На стоимость влияют производитель, модель, размер и профиль покрышек.

«Ценник может уходить в космос в зависимости от аппетитов автовладельцев», — пояснил эксперт.

Это приблизительная оценка. Перед покупкой необходимо уточнить цену для своего типоразмера и количество шин, включённых в предложение.

Шиномонтаж чаще всего оплачивается отдельно. При записи в сервис уточните, входят ли в расчёт снятие и установка колёс, монтаж покрышек и балансировка. Хранение второго комплекта, если оно требуется, — ещё одна отдельная статья расходов.

Покупать резину Чугаев рекомендует заблаговременно: по его оценке, это помогает снизить затраты.

Нужно ли обязательно менять резину до ноября

Для легковых автомобилей категории M1 и лёгких грузовиков категории N1 обязательное использование зимних шин предусмотрено в декабре, январе и феврале. Зимние шины должны стоять на всех колёсах. Общего требования переобуться именно к 1 ноября в этом пункте правил нет.