Лопата вместо сюрприза: Что нужно срочно положить в багажник авто до конца октября

К концу октября российским автомобилистам стоит пересмотреть содержимое багажника и подготовить машину к первым заморозкам и снегопадам. О том, какие вещи помогут избежать неприятностей на дороге, Life.ru рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

Первым делом специалист рекомендует проверить дорожный набор. В него входят аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и буксировочный трос. Особое внимание следует уделить срокам годности медицинских средств и огнетушителя.

Октябрь — это тот месяц, когда нужно перебрать багажник в машине и добавить туда несколько новых вещей, которые вам точно пригодятся. Перво-наперво, что бы я положил или освежил — это дорожный набор. В него входит аптечка, чтобы была непросроченная, огнетушитель, знак аварийной остановки и буксировочный трос. Вот это первая единица — набор автовладельца. Дмитрий Славнов Автоэксперт и автоюрист

Вторым обязательным предметом эксперт назвал лопату. Она пригодится, если автомобиль застрянет в снегу. По словам автоюриста, в прошлом году с началом снегопадов спрос на этот инструмент резко вырос, а вместе с ним подскочили и цены.

Третья и четвёртая вещи — щётка для очистки автомобиля и незамерзающая стеклоомывающая жидкость. Последнюю специалист советует начинать заливать уже сейчас, чтобы она постепенно смешалась с оставшейся в бачке летней жидкостью и не замёрзла при первых холодах. Щётка же поможет убрать с машины снег и опавшую листву.

«Когда температура опустится до +5...+7 °C, уже можно менять резину. И не только резину, но и дворники. Есть дворники летние, а есть зимние. На глазах мы не экономим, поэтому ставим себе зимние дворники и зимнюю резину», — подчеркнул автоэксперт.

Славнов уверен, что такой набор позволит встретить зиму более подготовленным. При этом менять шины и стеклоочистители он рекомендует заранее, не дожидаясь устойчивых морозов и сильных снегопадов.

Ранее Life.ru сообщал, что водителям сразу нескольких регионов России уже пора переходить на зимнюю резину. По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра Марины Макаровой, сменить шины следует автомобилистам Южного Урала, Якутии, Магаданской области, а также южных и горных районов Сибири. В этих регионах уже наблюдались снегопады, однако при выборе времени для замены покрышек синоптик посоветовала учитывать местную погоду и водительский стаж.