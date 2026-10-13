Летней резине пора на отдых: Синоптик назвала регионы, где уже нужно переобувать машину
Синоптик Макарова призвала водителей Якутии и юга Урала сменить шины на зимние
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Автомобилистам Южного Урала, Якутии, Магаданской области, а также юга и горных районов Сибири уже следует переходить на зимнюю резину. Такую рекомендацию дала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА «Новости».
«На Южном Урале снега было много, но потом идёт потепление, это надо учитывать, также прошёл первый снег, потом потеплело в Якутии и в Магаданской области, там уже снежный покров, а также на юге и в горах Сибири идёт снег, и его будет много. В этих регионах России следует переходить на зимние шины», — рассказала синоптик.
Вместе с тем Макарова призвала ориентироваться прежде всего на погодные условия в конкретной местности. Помимо этого, автомобилистам необходимо учитывать собственный стаж вождения. Важную роль при выборе подходящего момента играют и личные обстоятельства.
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