Зима ударит по кошельку: Подготовка автомобиля теперь обходится дороже 41 тысячи рублей

Подготовка автомобиля к зиме в России теперь обходится более чем в 41 тысячу рублей, что на 6% превышает прошлогодние расходы. Такие расчёты представил Mash Money, включив в стандартный набор покупку сезонных шин, замену дворников, незамерзающую жидкость, шиномонтаж и мойку.

Самой затратной статьёй остаётся приобретение резины. Комплект из четырёх покрышек стоит почти 34 тысячи рублей и составляет основную часть расходов. Остальные процедуры на этом фоне требуют значительно меньших вложений.

За сезонную замену колёс автомобилистам придётся заплатить в среднем 3,5 тысячи рублей. Мойка обойдётся ещё в 1,9 тысячи, а новые стеклоочистители — примерно в 1,5 тысячи. На незамерзающую жидкость потребуется дополнительно 451 рубль.

Владельцы машин, у которых уже есть пригодный комплект зимних шин, смогут существенно сократить траты. Без покупки новых покрышек подготовительные мероприятия оцениваются примерно в 7,4 тысячи рублей. Однако даже эта сумма за год увеличилась на 10%.

При этом темпы удорожания некоторых услуг снизились. Если год назад шиномонтаж прибавил в цене 14%, то теперь рост составляет 10%. Аналогичная ситуация наблюдается с мойкой автомобилей, стоимость которой вместо прежних 15% увеличилась на 11%.

Несмотря на повышение цен, водители стали реже обращаться за сезонным обслуживанием. Такую тенденцию связывают прежде всего с тёплым сентябрём, из-за которого многие решили отложить замену резины. Таким образом, снижение активности автомобилистов объясняется не только стоимостью работ, но и погодными условиями.

Ранее Life.ru сообщал, что зимние шины в России за год подорожали на 6,6–7,4%. По данным маркетингового агентства НАПИ, в августе 2026 года средняя стоимость одной покрышки премиального сегмента достигла 29,4 тысячи рублей, а более доступной модели — 10 тысяч. При этом итоговая сумма зависит от производителя и размера колёс. Кроме того, автоэксперты предупредили об увеличении стоимости шиномонтажа в нынешнем сезоне. В Москве осенняя замена комплекта в среднем оценивается в 5 тысяч рублей.