«Хороший вид обманчив»: Автоэксперт раскрыл, почему старая резина опасна даже без трещин

Повторная установка шипов не делает старую зимнюю резину новой, а хороший внешний вид покрышек не гарантирует безопасность на дороге. Об этом рассказал технический эксперт Олег Марков, развеяв распространённые заблуждения автомобилистов в беседе с RG.ru.

По словам специалиста, многие водители пытаются продлить срок службы зимних шин с помощью дошиповки — установки новых шипов взамен выпавших. Однако результат зависит от состояния резины, глубины протектора и соблюдения технологии.

Марков рекомендует рассматривать такую процедуру для покрышек не старше пяти лет с остаточной глубиной протектора не менее 6–7 миллиметров. При этом восстановление недорогих шин небольшого диаметра, потерявших большинство шипов, зачастую экономически невыгодно. Даже после качественной дошиповки покрышки не станут равноценной заменой новым.

Другое распространённое заблуждение связано с внешним видом шин. Если на резине нет заметных трещин и повреждений, это ещё не означает, что она пригодна для зимней эксплуатации. Эксперт напомнил, что минимально допустимая глубина протектора зимних шин при движении по заснеженным и обледенелым дорогам составляет 4 миллиметра.

Особое внимание следует уделять возрасту резины. После пяти лет с даты производства рекомендуется тщательнее проверять её состояние: неправильное хранение и старение резиновой смеси могут привести к потере эластичности и ухудшению сцепления с дорогой.

Третий миф касается всесезонных покрышек. Марков пояснил, что российские технические требования не выделяют их в самостоятельную сезонную категорию. При выборе необходимо учитывать маркировку шин, климат и условия эксплуатации.

Эксперт также предостерёг от круглогодичного использования зимней фрикционной резины в регионах с жарким летом. Высокие температуры ускоряют износ протектора, а его рабочие кромки постепенно теряют эффективность. В результате зимой сцепление со снегом и льдом может оказаться хуже ожидаемого.

Для большинства автомобилистов Марков рекомендует иметь два сезонных комплекта и своевременно менять покрышки с учётом погодных условий.