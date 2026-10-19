Не отдавайте машину на всё сразу: Как сэкономить на подготовке авто к зиме

Подготовка автомобиля к зиме может обойтись значительно дешевле, если не поручать одному автосервису сразу все работы — от диагностики до покупки шин и замены деталей. Раздельная оплата услуг, использование скидок и грамотный выбор запчастей помогут избежать лишних расходов. Об этом Life.ru рассказал личный финансовый консультант Александр Патешман.

Правило номер один: не кладите все яйца в одну корзину. Не надо приезжать в сервис и говорить: «Сделайте мне диагностику, поменяйте всё, что нужно, и заодно резину приобрету — посчитайте всё вместе». Резину покупаем отдельно. Александр Патешман Личный финансовый консультант

По словам Патешмана, перед покупкой зимних шин стоит сравнить предложения на маркетплейсах, проверить доступные промокоды и банковские категории повышенного кешбэка. В некоторых семьях скидки на автотовары или обслуживание автомобиля могут быть доступны сразу по нескольким картам.

Отдельно консультант рекомендует уточнять условия шиномонтажа. Некоторые продавцы предлагают бесплатную установку при покупке комплекта покрышек. По оценке эксперта, такая акция позволяет сэкономить до пяти тысяч рублей. Кроме того, старую резину в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии можно продать через сайты объявлений, частично компенсировав стоимость новой. Однако сильно изношенные или повреждённые шины для повторного использования не подходят.

Ещё один способ сократить расходы — проводить диагностику отдельно от ремонта. Патешман советует сначала получить перечень неисправностей и необходимых работ, а затем сравнить стоимость запчастей и их установки в разных сервисах. При покупке деталей можно рассмотреть качественные аналоги оригинальных комплектующих, предварительно проконсультировавшись со специалистами и проверив их совместимость с автомобилем.

При этом владельцам гарантийных машин необходимо учитывать условия обслуживания. Выбор неоригинальных запчастей и стороннего сервиса требует особого внимания к качеству работ и возможным гарантийным последствиям.

Сэкономить, по мнению консультанта, иногда помогает и обращение в автосервисы соседних регионов, где стоимость работ может быть ниже. Однако перед поездкой стоит изучить отзывы, записаться на обслуживание и сопоставить возможную выгоду с расходами на дорогу.

«А замену производите в регионах — там дешевле. И совмещайте это с заменой масла и обычным ТО. Потому что отдельно ездить — лишние хлопоты», — рекомендовал Патешман.

Эксперт также советует по возможности объединять сезонную подготовку с плановым техническим обслуживанием, чтобы не посещать сервис несколько раз. При этом сроки замены моторного масла следует определять с учётом рекомендаций производителя автомобиля, условий эксплуатации и состояния двигателя, а не только приближения зимы.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько будет стоить сезонная замена шин осенью 2026 года. По оценке технического директора сети автосервисов, в Москве шиномонтаж для массового легкового автомобиля с 15-дюймовыми колёсами обойдётся примерно в пять тысяч рублей, а в Новосибирске — около четырёх тысяч. Эксперт также рекомендовал не ждать первого снега и ориентироваться на устойчивое снижение среднесуточной температуры.