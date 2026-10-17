Щётка, лопата, песок и плед: Что нужно положить в багажник авто в преддверии гололёда
Автоэксперт Ворошилов: Перед гололёдом нужно подготовить зимний дорожный набор
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Перед первыми заморозками водителям стоит подготовить зимний дорожный набор, посоветовал автоэксперт Антон Ворошилов. По его словам, в машине понадобятся скребок, щётка для снега и незамерзающая стеклоомывающая жидкость.
Выбраться со скользкого участка помогут небольшой мешок песка или противобуксовочные траки, которые подкладывают под ведущие колёса. Также пригодится складная лопата. Для дальних поездок нужно взять буксировочный трос и пусковое устройство для аккумулятора.
«Отдельно советую взять тёплый плед, запасные перчатки и пауэрбанк», — отмтеил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эти вещи пригодятся, если машина сломается и придётся ждать помощи на холоде. Перед поездками необходимо проверить наличие домкрата, баллонного ключа и запасного колеса, если оно предусмотрено комплектацией, а также состояние шин, аккумулятора, тормозов, отопителя и обогрева стёкол, заключил специалист.
Ранее автоюрист посоветовал перед холодами пересмотреть содержимое багажника. В частности, он рекомендовал проверить сроки годности средств в аптечке и огнетушителя, а также наличие знака аварийной остановки.