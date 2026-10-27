Москвичам пообещали первый снег в начале ноября

Первый снег может выпасть в Москве уже 3–4 ноября, а спустя несколько дней в отдельных районах столицы появится временный снежный покров. Такой прогноз представил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

По словам синоптика, в начале ноября в столице начнётся постепенный переход к предзимью. Из-за сокращения светового дня и усиления циклонической активности небо всё чаще будут затягивать плотные облака, а дожди начнут сменяться смешанными осадками. После 5–6 ноября местами возможно образование небольшого снежного покрова, который пока не задержится надолго.

Одновременно в Москве станет холоднее. В первой половине ноября дневная температура составит от +3 до +8 градусов, а во второй пятидневке не превысит 0…+5 градусов. Ночью столбики термометров начнут приближаться к нулю, позднее ожидаются заморозки.

Леус также призвал автомобилистов не откладывать замену летней резины на зимнюю. При температуре ниже +5 градусов летние покрышки теряют свои свойства и хуже держат дорогу, особенно во время осадков.

При этом метеорологическая зима в Москве может наступить лишь в 20-х числах ноября. По прогнозу специалиста Гидрометцентра России Александра Голубева, устойчивый переход среднесуточной температуры ниже нуля произойдёт позже средних многолетних сроков. Обычно такая погода устанавливается в столице уже 14–15 ноября.