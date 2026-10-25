Зима задерживается: Синоптик назвал новые сроки прихода устойчивых холодов в Москву

Метеорологическая зима в Москве в этом году может начаться только в 20-х числах ноября. Такой предварительный прогноз дал начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА «Новости».

Обычно устойчивые холода приходят в столицу раньше. По многолетним наблюдениям, среднесуточная температура опускается ниже нуля примерно 14–15 ноября. Однако в 2026 году этот переход, вероятно, произойдёт позже.

«По предварительным данным, она наступит к концу ноября», — пояснил синоптик.

При этом первые ночные заморозки ещё не означают, что осень закончилась. По словам Голубева, после холодных ночей воздух днём может по-прежнему прогреваться до слабоположительных значений. Для начала метеорологической зимы необходимо устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже нуля.

Эксперт предупредил, что названные сроки не окончательные. Реальная дата прихода зимы будет зависеть от того, как изменится температура в ближайшие недели.

Ранее Life.ru рассказывал об изменении климатических сроков наступления зимы в Москве. Синоптик Гидрометцентра Марина Макарова поясняла, что по новым климатическим нормам переход к отрицательным температурам приходится на середину ноября. При этом фактическая погода может заметно отличаться от средних показателей: в отдельные годы осеннее тепло сохранялось даже до конца декабря. Кроме того, синоптики предупредили о возможных погодных качелях зимой 2026–2027 годов. В европейской части России ожидается чередование морозов и оттепелей.