Заморозки и первый снег: Синоптик раскрыл, какой будет последняя неделя октября

Дождь со снегом и ночное похолодание до нуля ожидаются в Москве и области в конце октября, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, на следующей неделе дневная температура снизится до +4…+9 градусов.

Ночью и утром в Подмосковье прогнозируется +1…+6 градусов, в столице — +4…+6. С 29 октября ночные показатели местами могут опускаться до нуля, возможны заморозки. К дождю начнёт примешиваться небольшой снег, пояснил специалист в беседе с «Ридусом».

До этого регион ещё побудет в тепле. В пятницу, 23 октября, дожди пройдут при дневных +10…+13 градусах в Москве и +9…+14 в области. В целом погоду определяет западная периферия антициклона с центром на Южном Урале, но временами с юга будут приходить плотные дождевые облака, заключил эксперт.