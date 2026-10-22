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Регион
Опубликовано 22 октября, 17:23

Заморозки и первый снег: Синоптик раскрыл, какой будет последняя неделя октября

Синоптик Ильин: Дождь со снегом ожидается в Москве и Подмосковье в конце октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дождь со снегом и ночное похолодание до нуля ожидаются в Москве и области в конце октября, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, на следующей неделе дневная температура снизится до +4…+9 градусов.

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Ночью и утром в Подмосковье прогнозируется +1…+6 градусов, в столице — +4…+6. С 29 октября ночные показатели местами могут опускаться до нуля, возможны заморозки. К дождю начнёт примешиваться небольшой снег, пояснил специалист в беседе с «Ридусом».

До этого регион ещё побудет в тепле. В пятницу, 23 октября, дожди пройдут при дневных +10…+13 градусах в Москве и +9…+14 в области. В целом погоду определяет западная периферия антициклона с центром на Южном Урале, но временами с юга будут приходить плотные дождевые облака, заключил эксперт.

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Ранее Гидрометцентр спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве в 20-х числах ноября. Её начало определяют по устойчивому переходу среднесуточной температуры ниже нуля, а не по первому снегопаду.

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Борис Эльфанд
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