Ноябрь принесёт Москве зимнюю погоду: когда ждать метели и морозов
Гидрометцентр спрогнозировал приход зимы в Москву в конце ноября
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Метеорологическая зима придёт в Москву и Подмосковье в 20-х числах ноября. Такой прогноз озвучила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, отметив, что похолодание ожидается в привычные для столичного региона климатические сроки.
«Метеорологическая зима начинается в 20-х числах ноября», — сказала синоптик в беседе с ТАСС.
По словам Паршиной, ноябрь и декабрь в Московском регионе должны пройти без существенных отклонений от климатической нормы. Это позволяет рассчитывать на своевременное наступление зимнего сезона.
При этом метеорологи ориентируются не на первый снегопад, а на температурные показатели. Началом метеорологической зимы считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону отрицательных значений.
«Можно надеяться, что метеорологическая зима, когда средняя суточная температура сравняется с нулем градусов и перейдет в сторону отрицательных значений, будет по расписанию», — заключила Паршина.
Ранее Life.ru сообщал, что первый снег в Москве может выпасть с 1 по 5 ноября. Синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что снежный покров вряд ли сохранится надолго. В свою очередь, специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал более позднее, чем обычно, появление первых снежинок в столице.
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