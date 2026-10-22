Ноябрь принесёт Москве зимнюю погоду: когда ждать метели и морозов

Метеорологическая зима придёт в Москву и Подмосковье в 20-х числах ноября. Такой прогноз озвучила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, отметив, что похолодание ожидается в привычные для столичного региона климатические сроки.

«Метеорологическая зима начинается в 20-х числах ноября», — сказала синоптик в беседе с ТАСС.

По словам Паршиной, ноябрь и декабрь в Московском регионе должны пройти без существенных отклонений от климатической нормы. Это позволяет рассчитывать на своевременное наступление зимнего сезона.

При этом метеорологи ориентируются не на первый снегопад, а на температурные показатели. Началом метеорологической зимы считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону отрицательных значений.

«Можно надеяться, что метеорологическая зима, когда средняя суточная температура сравняется с нулем градусов и перейдет в сторону отрицательных значений, будет по расписанию», — заключила Паршина.