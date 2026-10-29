Магнитные бури 29–31 октября: Придётся страдать 15 часов! В какую ночь ждать атаку магнитной бури G1? Оглавление Что происходит на Солнце 29 октября Прогноз магнитных бурь на 29, 30 и 31 октября 2026 года Когда ждать самого напряжённого периода Что делать метеозависимым перед магнитной бурей G1 На Солнце почти исчезли пятна, а активность упала до нуля. Но учёные всё равно предупреждают о новой опасности для Земли. Почему и когда ждать магнитную бурю? Life.ru разбирает прогноз на 29, 30 и 31 октября по свежим графикам ИКИ РАН. Магнитные бури 29–31 октября: Корональная дыра поворачивается к Земле. Чем это грозит в выходные? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Солнце всё меньше пятен, а заметные вспышки практически прекратились. Такая картина легко может подарить обманчивое спокойствие. Но учёные ИКИ РАН напоминают, что отсутствие взрывов на Солнце ещё не гарантирует спокойствия на Земле. Корональные дыры продолжают поставлять быстрый солнечный ветер, и за последние дни расчёты на конец октября заметно изменились. Особенно внимательно стоит посмотреть на прогноз перед выходными.

Что происходит на Солнце 29 октября

Вспышки на Солнце: принесут ли магнитные бури сегодня или завтра? График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Утром 29 октября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о падении индекса вспышечной активности до 0,0 из 10. Активные области на снимках ещё видны, но заметных всплесков на графике рентгеновского излучения уже нет. Накануне учёные рассказали о почти полном исчезновении солнечных пятен. По каталогу на видимой стороне оставалось всего одно пятно, которое специалисты даже не смогли найти на изображениях. Для сравнения: 28 октября 2024 года их насчитывалось 78.

При этом геомагнитный прогноз ухудшился. На линию взаимодействия с Землёй выходит вторая корональная дыра. Учёные ожидают в субботу бурю уровня G1–G2 и поясняют: «Буря по текущему прогнозу ожидается относительно короткой и продлится около 12–15 часов». Начало предварительно приходится на ночь с пятницы на субботу, основные колебания ожидаются в первой половине 31 октября. Причину нового шторма астрономы связывают с корональной дырой, поэтому затишье вспышек его не исключают.

Прогноз магнитных бурь на 29, 30 и 31 октября 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 29, 30, 31 октября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря сегодня, 29 октября? В четверг основной прогноз сохраняет спокойную геомагнитную обстановку. Все столбцы зелёные, значения находятся примерно в пределах Kp 1,5–2,5. Самый высокий показатель на графике приходится на 06:00–09:00 мск. С полудня до 21:00 ожидается около Kp 1,5, а в последние три часа суток около Kp 1,7. До порога магнитной бури, который начинается с Kp 5, далеко. Вероятность магнитной бури 29 октября составляет 3%. Спокойному состоянию магнитосферы отводится 87%, возбуждённому 10%.

Будет ли магнитная буря в Москве 30 октября? В пятницу рост активности начнётся ближе к вечеру. Ночью и утром Kp будет снижаться примерно с 2,5 до 1,7, а с 12:00 до 15:00 мск опустится до Kp 1. Затем показатель начнёт расти: с 18:00 до 21:00 мск ожидается Kp 3, с 21:00 до полуночи около Kp 3,3. Все столбцы пятницы пока остаются зелёными. Однако вероятность магнитной бури уже увеличилась до 26%. На возбуждённую магнитосферу приходится 35%, на спокойную обстановку 39%.

Прогноз магнитных бурь на 29, 30, 31 октября 2026 года. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря 31 октября? В субботу на графике появляется красный столбец. С 00:00 до 03:00 мск ожидается около Kp 4,5, а с 03:00 до 06:00 индекс достигнет 5. Это слабая магнитная буря уровня G1. Затем активность начнёт снижаться: с 06:00 до 09:00 прогнозируется около Kp 4,7, с 09:00 до полудня около Kp 4,3, с 12:00 до 15:00 ровно Kp 4. Все эти интервалы относятся к возбуждённой магнитосфере, не считаясь магнитной бурей, но метеозависимые всё ещё могут реагировать головной болью.

Во второй половине дня прогноз станет спокойнее. С 15:00 до 21:00 ожидается Kp 3, а в последние три часа суток около Kp 3,7. Вероятность магнитной бури 31 октября достигает 75%. Возбуждённому состоянию отводится 20%, спокойному всего 5%. В комментарии учёные допускают усиление м агнитной бури до уровня G2, однако на момент написания статья максимальный Kp в опубликованном трёхдневном графике пока соответствует G1. Но, если вы остро реагируете на перепады давления и погоды, лучше заранее подготовиться к худшему сценарию.

Когда ждать самого напряжённого периода

Главное ухудшение ожидается в ночь с 30 на 31 октября и утром в субботу. На графике порог бури достигнут в интервале 03:00–06:00 мск, а заметные возмущения сохраняются до середины дня. Оценка продолжительности в 12–15 часов из комментария учёных не означает, что все эти часы индекс обязательно будет выше Kp 5.

Что делать метеозависимым перед магнитной бурей G1

Life.ru напоминает: если в такие дни вы опасаетесь головной боли и плохого самочувствия, начните с привычного режима. Не пропускайте приёмы пищи, пейте достаточно воды, делайте перерывы в работе за экраном и откажитесь от алкоголя. Голод, обезвоживание и перенапряжение глаз сами по себе могут провоцировать головную боль. Если боль повторяется или усиливается, обратитесь к врачу. Внезапная необычайно сильная головная боль, слабость в руке или ноге, нарушение речи требуют экстренной помощи. Такие симптомы нельзя списывать на магнитную бурю.

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Авторы Карина Морозова