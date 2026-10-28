Эль-Ниньо и не только: Почему Центральную Россию накрыло аномальным теплом

Необычно тёплая и сухая осень в Центральной России стала результатом сочетания глобального потепления, Эль-Ниньо и особенностей воздушных течений, заявил старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов. По его словам, эти факторы одновременно повлияли на погоду в регионе.

«Мы живём в эпоху глобального потепления, поэтому каждый год становится немного теплее предыдущего», — подчеркнул климатолог.

Общее повышение температуры на планете создаёт фон для осеннего тепла. Дополнительный вклад вносит сильное Эль-Ниньо в Тихом океане. Оно прибавляет несколько десятых градуса к температуре по всему миру. А сложившееся движение воздушных масс объясняет относительно сухую погоду.

Изменения климата сдвигают и привычные сезонные сроки. По оценке собеседника «Абзаца», бабье лето смещается на ноябрь, а устойчивый снежный покров в последние годы появляется ближе к январю. Предстоящая зима, с высокой вероятностью, вновь окажется малоснежной.

Ранее в Гидрометцентре допустили, что метеорологическая зима придёт в Москву только в конце ноября. Её начало определяют по устойчивому переходу среднесуточной температуры ниже нуля, а не по первым ночным заморозкам.